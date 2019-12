ALDE are candidat la Târnova

Peste 180 de persoane, membri și simpatizanți ALDE, au participat, vineri, în comuna Târnova, la festivitatea de lansare a candidatului ALDE, Adrian Faur pentru primăria comunei Târnova. Președintele organizației județene, deputatul Eusebiu Pistru, a fost cel care a parafat, alături de președintele organizației locale Pelea Ioan această viitoare candidatură. „Astăzi am decis să avem un candidat de primar al uneia dintre cele mai mari comune ale județului, care, după 30 de ani de la revoluție, nu are nimic, nici canalizare, nici apă, nici asfalt. Târnova, o comună care cuprinde mai multe sate, rămase în subdezvoltare, din cauza celui mai slab, incompetent și incompatibil primar din județul Arad și probabil din România. ALDE vrea să stopeze procesul de degradare a unei comune care ar trebui să fie un brand al județului Arad, dar nu este, din cauza unei politici găunoase, contrare intereselor cetățenilor. E nevoie de un aer proaspăt și sănătos la Primăria Târnova și de aceea ALDE propune un primar puternic, și nu unul de fațadă așa cum e Farcașiu. Până acum am avut instabilitate și indecizie, avem dorința actualului primar de a rămâne la putere prin orice mijloace, un primar fals, prefăcut, duplicitar și mincinos. Vă propun în locul lui un om loial crezului și o echipă ALDE pentru consiliul local, asemeni candidatului Adrian Faur. Sunt sigur că Adrian Faur și echipa ALDE va ajunge la primăria Târnova pentru a spune lucrurilor pe nume și pentru a găsi soluțiile reale pentru comunitatea din comuna Târnova. Am încredere în candidatul nostru, avem încredere în cetățenii din Târnova, pe care îi chemăm să decidă dacă doresc ca Târnova să rămână pe mai departe singurul centru de comună fără cele mai elementare utilități sau să își recâștige, așa cum se cuvine, statutul meritat”, a declarat Eusebiu Pistru.

La rândul lui, Adrian Faur, candidatul pentru postul de primar, a declarat: “Doresc să îi mulțumesc domnului Pistru pentru încrederea acordată și sunt sigur că eu și echipa ALDE suntem soluția pentru primăria Târnova. Uitați-vă ce a ajuns comuna Târnova în 30 de ani sub administrația Farcașiu.

O comună fără direcție, murdară, fără trotuare, fără canalizare, fără străzi asfaltate. În loc să se facă aceste lucruri, Farcașiu a început construcția unei primării noi. De asta aveam nevoie sau de lucrurile pe care le-am enumerat mai devreme? Toate aceste probleme își caută rezolvarea. În toți acești ani, primăria trebuia să fie rezolvarea acestor probleme, dar se pare că problema a fost chiar primăria condusă de Farcașiu. Evident că locuitorii comunei Târnova sunt în aşteptarea rezolvării tuturor problemelor, și eu îmi doresc acest lucru, dar ştim cu toţii că problemele pot fi rezolvate pas cu pas, prin încredere reciprocă şi printr-o echipă puternică, care să asigure implementarea viitoarelor proiecte. Aşadar, avem multe de făcut şi avem tăria de a spune că, după 30 de ani de situaţie complicată în Târnova, suntem pe calea cea bună. Îmi asum ca în mandatul meu de primar toate aceste lucruri vor fi rezolvate, prin muncă, onestitate și corectitudine“.

