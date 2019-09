Alegeri cu demisii în PLUS

ARAD. Alegeri interne la PLUS Arad. Tânărul partid, condus de Dacian Cioloș, a trecut prin focurile primei Convenții Județene de alegeri, iar ecourile au început să apară imediat după anunțarea echipei câștigătoare.

„Duminică, 8 septembrie 2019, au fost aleși membrii Biroului Filialei Județene PLUS Arad, cei ai Comisiei Județene de Etică și Arbitraj, respectiv cei ai Comisiei Județene de Cenzori. Ne face plăcere să vă comunicăm lista cu cei care vor coordona PLUS Arad în acest mandat: Robert Calotă – Președinte, Sorin Grama – Secretar General, Grațiana Leucuța – Comunicare, Horaţiu Păun – Trezorier, Ioan Crișan – Strângere Fonduri, Robert Ille – Politici Publice, Emanuela Paizs – Organizare, Valentin Latti – Campanii, Alin Trifa – Recrutare”, se arată în comunicatul oficial transmis de PLUS Arad.

„Consider că, datorită abilităților mele în management, pot coordona eficient Filiala Județeană PLUS Arad, iar cu ajutorul membrilor vom crea una dintre cele mai puternice filiale din România. Pentru toate acestea, vin cu o echipă de oameni competenți, integri și profesioniști”, a afirmat Robert Calotă, președintele Filialei Județene PLUS Arad, în același comunicat de presă.

În încheiere, noul președinte anunță că „PLUS va rămâne consecvent valorilor și principiilor enunțate încă de la înființarea sa”.

Demisie și acuze

Laura Pascu, una dintre arădencele care s-a implicat activ în viața tânărului partid, a demisionat după alegerea noii conduceri. Aceasta a publicat și pe rețelele de socializare un mesaj în care își exprimă nemulțumirile: „Am intrat în Partidul Unității Libertății și Solidarității pentru că am crezut în principiile și ideile prezentate în Manifestul PLUS. Onestitate. Competență. Integritate. Dar și pentru că am încredere totală în Dacian Cioloș. Cred în meritocrație. Cred în omul potrivit la locul potrivit. Și pentru că toate aceste credințe ale mele mi-au fost demontate azi (n.r. duminică), drumurile noastre se despart. Al meu și al partidului. Atât timp cât nu vom înțelege că nu putem face politică nouă cu metehne vechi, pesediste, cât timp nu vom vota cu capul nostru și nu așa cum ne dictează cineva pe foaie, cât timp vom accepta și vom menține un nivel de analfabetism funcțional în rândul membrilor de partid sau al conducerii acestuia, cu părere de rău o spun că nu vom schimba nimic în țara asta. Nu am candidat la nicio funcție și, ca simplu membru, sunt absolut dezamăgită de rezultatul alegerilor Biroului Județean. Și, pentru că nu-mi permit luxul de a mă preface și de a sta cuminte în banca mea, voi ieși din PLUS Arad. Nu așa se construiește un partid curat. Cu membri înscriși și aduși la vot cu autobusul. Cu influențări directe cum și ce să voteze. Cu manipulări și tactici pesediste. Regret profund și deplâng soarta filialei Arad. Și cel mai rău îmi pare că trebuie să plec. P.S.: Dacian, nu ai un alt partid?”