Alertă răpire copil: O fetiță de 13 ani a fost răpită de unchiul său. Fata este căutată în întreaga țară

Daria Maria Puică, în vârstă de 13 ani, a plecat de acasă din localitatea clujeană Vulturieni duminică după-masă. Voia să meargă la un magazin și nu s-a mai întors.

Are părul șaten, ochii căprui, tenul deschis și constituție atletică. La data dispariției era îmbrăcată cu un tricou multicolor cu motive florale, colanți alb cu negru și teniși negri. Minora are un semn particular, o cicatrice pe frunte.

Ultima dată a fost văzută în compania unchiului său, Marian-Cosmin Almaș, în vârstă de 27 de ani. Bărbatul este și el dispărut de duminică seară. Polițiștii clujeni au trimis poze cu minora și unchiul său la toate inspectoratele de poliție din țară și fac apel la cei care i-ar putea vedea sau ar putea oferi informații despre cei doi.