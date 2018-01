Aleşii arădenilor au votat: 6-4 pentru Guvern

După cum era de aşteptat, deputaţii şi senatorii de Arad au votat conform deciziei luate înainte de către conducerile centrale. Senatorul Mihai Fifor, care este şi ministru şi deputaţii Dorel Căprar, Adrian Todor şi Florin Tripa, de la PSD, au votat pentru. Explică Dorel Căprar: „A fost o schimbare necesară pentru revigorare şi creşterea ritmului de implementare a programului de guvernare. Am convingerea că guvernul va rămâne la post până în 2020”. Convingere pe care o are şi deputatul Eusebiu Pistru, din grupul parlamentar ALDE, care a votat, fireşte, pentru: „avem neapărată nevoie de stabilitate, pentru continuitatea proiectelor şi cred că până în 2020 nu va mai fi nicio schimbare de guvern”. Deputatul UDMR, Farago Peter, deşi a fost prezent la vot, nu a putut fi contactat. Credem, că, în virtutea disciplinei de partid a votat pentru, aşa cum a anunţat cu puţin timp înainte de vot preşedintele UDMR, Hunor Kelemen: „Am decis să mai dăm o şansă acestei coaliţii”. Senatorii Ioan Cristina (PNL) şi Adrian Wiener (USR), precum şi deputaţii Glad Varga (PNL) şi Sergiu Vlad (USR) au votat contra, având „convingerea că această coaliţie nu are capacitatea de a conduce ţara, deci, niciun guvern emanat de ea nu are această capacitate” (Ioan Cristina) şi, în particular, pentru că „nimic nu o recomandă pe d-na Dăncilă pentru funcţia de premier, iar în ceea ce-i priveşte pe miniştri, cei mai mulţi dintre ei au dovedit deja că sunt incompetenţi” (Adrian Wiener). Aşadar, scorul la Arad a fost 6-4 pentru Guvern.