Aleşii USR Arad au pus întrebări

Parlamentarii USR Arad au participat la audierea membrilor cabinetului propus de prim-ministrul desemnat Grindeanu. Din păcate, timpul alocat a fost extrem de scurt: o prioritate pentru Sergiu Vlad, finalizarea pasajelor, nu a putut fi abordată în cadrul audierii.În timpul alocat-mai puţin de 15 minute în total, deputatul l-a întrebat pe ministrul Economiei cum poate fi statul un manager competent având în vedere că sunt atatea exemple de eșec în administrarea întreprinderilor publice, dar nu a primit răspuns. Nici Toma Petcu, propus la conducerea Ministerului Energiei, nu i-a răspuns răspuns când l-a întrebat de ce nu se aplică recomandarea UE pentru cogenerarea de înaltă eficiență. În schimb, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Jianu, întrebat dacă are în vedere includerea în programa școlară a educației antreprenoriale, pentru a reduce șomajul ridicat în rândul tinerilor (24% în rândul tinerilor sub 25 de ani), a răspuns că are intenția de a înființa licee de antreprenori, ceea ce ar reprezenta o premieră europeană. Ministrul turismului, Mircea Dobre, a fost şi el amabil, răspunzându-i la întrebarea referitoare sprijinirea turismului balnear: acest domeniu nu este reglementat destul și o să ia măsuri în acest sens.

Senatorul Wiener propune

Senatorul Adrian Wiener l-a chestionat pe ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, pe tema profesionalizarea managementului în spitale, cerându-i să precizeze dacă va menține modificările aduse de fostul ministru Vlad Voiculescu Legii 95/2006, privitoare la accesul la funcțiile de conducere din spitale a celor care nu sunt medici sau cadre universitare sau va menține dependența managementului de universități, care uneori au interese divergente. Raspunsul ministrului a fost că va lăsa Parlamentului o asemenea decizie.

De asemenea, parlamentarul USR a formulat o recomandare, de a fi înființat un departament specializat pentru întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziții strategice la nivel de spitale. S-ar putea astfel evita situații precum cea de la Arad, unde s-a pierdut finanțarea pentru achiziția unui aparat RMN la spitalul județean. Totodată am pune în aplicare și directivele europene privitoare la practicile unitare în achiziții publice și evitarea vulnerabilității de corupție cu caiete de sarcini trucate, la comandă.

Un alt ministru audiat a fost Olguța Vasilescu, propusă pentru Ministerul Muncii. Adrian Wiener, în calitate de președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse, a indicat faptul că recomandările și practica UE susțin desegregarea, iar propunerile acesteia referitoare la educația alternativă a copiilor romi impun în fapt o segregare. Replica doamnei Vasilescu a fost ca deși a implementat acest concept deja în Craiova, nimeni nu i-a spus că nu este ok.

Premier, Liviu Dragnea

„Apreciem că nota evazivă și lipsa unei poziții personale în chestiuni punctuale a miniștrilor audiați susțin opinia USR: guvernul Grindeanu îl are ca premier pe Liviu Dragnea și este condus din Kiseleff”susţin parlamentarii USR Arad.