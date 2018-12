Alexandra Ungureanu și Leo Iorga, la Târgul de Iarnă

Sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19, pe scena din parc va urca Alexandra Ungureanu, alături de turpa sa. „Primele piese ale Alexandrei Ungureanu au fost compuse de Dinu Giurgiu, Ionel Tudor, Adrian Despot, Marius Țeicu și Cornel Ilie. Din anul 2004, Alexandra Ungureanu colaborează cu trupa Crush, iar printre piesele de succes lansate împreună se regăsesc Hello, Aprinde dragostea, I need you more, Iubire de-o vara, Cuvinte și C’est la vie.

De-a lungul carierei, Alexandra Ungureanu a mai colaborat cu Nora Denes Symphonical și cu Soundland, dar a lansat și piese solo, precum Nopți și zile. În anul 2018, Alexandra Ungureanu a lansat o nouă piesă, Bate Bate, o super colaborare cu Marius Moga, care a strâns milioane de vizualizari pe YouTube încă din primele săptămani de la lansare”, anunță cei de la Centrul Municipal de Cultură Arad, organizatori ai târgului.

Duminica îi va fi destinată lui Leo Iorga, care va avea alături formația Pacifica, începând cu ora 18. Leo Iorga&Pacifica, adică Teo Boar și Vlady Cnejevici (membri ai trupelor Pasărea Colibri, Mircea Baniciu&Band, Mircea Rusu Band). În această formulă interpretează atât hiturile rock ale anilor ’80-’90: Trenul pierdut, Mă voi întoarce, Să te gândești din când în când la mine, Singur în noapte, Cine ești tu oare?, Mi-e tare dor de tine, Fata din vis, Prea mici sunt cuvintele, Erată, O altă tăcere, cât și hituri internaționale.