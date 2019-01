Alin Șeroni a ajuns la UTA

Născut pe 26 martie 1987, puternicul apărător a început fotbalul la Auxerre Lugoj, apoi a îmbrăcat tricourile echipelor FC Bihor, ACS Recaș, ACS Poli Timișoara, Viitorul Constanța, FC Brașov, Speranța Nisiporeni (Rep. Moldova) și Dunărea Călărași.

”Sunt bucuros că am semnat cu o echipă de tradiție din România și îmi doresc să reușim îndeplinirea obiectivului promovării din sezonul viitor. Am venit la UTA pentru că am fost dorit și sper să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Îmi doresc să am evoluții cât mai bune, am acumulat un anumit nivel de experiență, sper să ajut echipa cu tot ce am mai bun și să avem rezultatele așteptate”, a punctat Alin Șeroni.