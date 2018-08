„Am rămas la UTA pentru că vreau să fac echipă”

Explicațiile lui „Mister”

Antrenorul UTA-ei a rămas totuși, iar acum dezvăluie ce l-a făcut să accepte să rămână la Arad.

„Eu am rămas aici să fac echipă. Îmi doresc să aducem oamenii la stadion, am rămas pentru că vreau să fac echipă bună pentru Arad. Nu m-a interesat că sunt înjurat, de altfel nici nu m-a interesat, pentru că am un scop, acela de a face din UTA o echipă de valoare. Nu știu, însă, când se va și realiza acest lucru” – a declarat Popa.

Apropo de echipă, directorul general al clubului, Decebal Grădinariu a anunțat că bugetul clubului obligă UTA să rămână în liga secundă.

C. Rus, titular cu Farul?

Prima posibilitate ca UTA să arate ce poate e mâine, de la ora 13, pe „Motorul”, în fața celor de la Farul Constanța. Ionuț Popa a anunțat că va umbla la primul unsprezece, iar unul din noii titulari pare a fi nou-venitul Ciprian Rus.

„Mă gândesc serios să încep meciul cu Ciprian Rus. poate juca la potențial maxim 50-60de minute, dar – mai important – e un jucător care trage echipa după el, conoaște spiritul UTA-ei, are acea ambiție care mie îmi place, e tot timpul cu gura pe colegi” – a spus Ionuț Popa.