Am rămas pe locul 1 în ţară!

Am rămas primii în România. Jurnal arădean este pe mai departe cotidianul local cu cel mai mare tiraj din ţară. De curând, Forbes România a prezentat o statistică ce are la bază cifrele BRAT şi care vorbeşte de cele mai bine vândute ziare locale şi regionale din ţară pe ultimul trimestru al anului 2017. Sau mai exact „de ziarele locale și regionale cu cele mai mari tiraje vândute (octombrie – decembrie 2017)”. Potrivit Forbes, „Jurnal arădean (publicaţie a trustului de presă Inform Media Press-n.r.) este ziarul cu cel mai mare tiraj dintre cotidianele locale și regionale, conform raportului BRAT pentru perioada octombrie – decembrie 2017. Bihari Naplo (cotidianul de limbă maghiară din Oradea al trustului nostru de presă, Inform Media Press-n.r.) este singurul cotidian local care a avut o creștere a tirajul difuzat (+4%)”. Tot aici se arată faptul că „Jurnal arădean este singurul cotidian local cu tirajul vândut mai mare de pragul de 10.000 de exemplare pe ediție, în perioada octombrie – noiembrie 2017”.

Potrivit raportărilor BRAT, în ultimul trimestru al anului trecut, cotidianul nostru, Jurnal arădean a avut un tiraj mediu de 11.865 de ziare vândute pe zi, Bihari Naplo de 9.250 de ziare pe zi, Tribuna (Sibiu) 7.544 de ziare, Gazeta de Sud (Craiova) 7.359 de ziare, Monitorul de Suceava 6.428 de ziare, Jurnal Bihorean 5.413 ziare pe zi. Celelalte cotidiane locale sau regionale din ţară au sub 5.000 de exemplare vândute pe zi.

Prima poziţie pe care Jurnal arădean a ocupat-o de-a lungul întregului an 2017 în presa scrisă locală şi regională din România se datorează în totalitate cititorilor noștri, fapt pentru care colectivul Jurnal arădean doreşte să le mulţumească încă o dată: tuturor celor 11.000 de abonaţi şi celor aproape 1.000 de cumpărători de Jurnal de la chioşcuri. Cu un îndemn-rugăminte: rămâneţi alături de noi, de colectivul redacţional al celui mai bun cotidian local din ţară!