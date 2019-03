„Am semnat cu UTA, nu cu Ionuț Popa”

Arad. A mai căzut un mit! Se spunea că jucătorii UTA-ei sunt afectați de problemele lui Ionuț Popa, mai ales că el a vorbit cu cei aduși în această iarnă. Unul din cei mai experimentați fotbaliști sosiți, Cristian Melinte a avut câteva observații interesante, azi, la întâlnirea săptămânală cu presa a celor de la UTA.

Mit spulberat

De la bun început, Melinte s-a referit la situația echipei. „Venim după o înfrângere tristă, ne așteaptă un meci dificil. Dar, suntem jucători cu experiență, am mai trecut prin asemenea situații, așa că trebuie să ne revenim, iar o victorie la Clinceni ar face uitată înfrângerea cu Luceafărul. Referitor la faptul că noi am fost afectați de situația antrenorului nostru, vă pot spune că suntem fotbaliști profesioniști, am semnat contracte cu UTA, nu cu Popa. Da, el a vorbit cu noi, pentru el am venit, dar dacă – de exemplu – era demis, ne făceam bagajele și plecam acasă? Noi trebuie să ne facem datoria față de club, indiferent cine este antrenor. Ne dorim ca domnul Popa să revină cât mai repede alături de noi, suntem mai puternici împreună, dar nu pentru că el nu a fost la meci s-a pierdut jocul cu Luceafărul” – spune Cristian Melinte.

Are încredere în jucători

La rândul său, antrenorul Cristian Păcurar a declarat: „A fost o săptămână grea din punct de vedere motivațional. Am discutat mult cu băirții, ne dorim să ne recuperăm cât mai repede, din toate punctele de vedere. Am foarte mare încredere în ei. Întâlnim o echipă foarte bună, Academica Clinceni, ce s-a construit încă de anul trecut, cam ce vrem și noi acum. Au jucători care sunt pe la loturile naționale, dar și împrumutați de la Steaua, au un antrenor care a mai promovat o dată, cu FC Voluntari, iar în teren echipa joacă un fotbal foarte bun pe faza ofensivă, iar la posesie e cea mai bună din serie”.

Merge și Ionuț Popa?

Întrebat dacă știe ceva despre posibila deplasare a lui Ionuț Popa la acest meci, Păcurar a răspuns scurt: „E decizia domnului Popa dacă vine sau nu. Chiar dacă nu va fi prezent, sper ca acest fapt să-i motiveze pe jucători”.