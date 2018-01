„Am solicitat fonduri pentru dezvoltarea comunei”

Emanuel Horhat-Coraş, primarul comunei Beliu, a transmis Consiliului Judeţean Arad situaţia proiectelor pe care administraţia locală le are în derulare şi cele pe care doreşte să le pună în practică în 2018, obiective pentru care solicită sprijin din bugetul judeţean.

„Administraţia din Beliu are mai multe proiecte aflate în derulare, cu o valoare totală de aproximativ 23 de milioane de lei. Sunt şi proiecte din fonduri europene, din fonduri alocate de Guvernul României, dar şi din bugetul local. Printre aceste proiecte de care aminteam se află realizarea reţelei de canalizare menajeră şi staţie de epurare, extinderea reţelei de alimentare cu apă, îmbunătăţirea reţelei de străzi, centru after-school, reabilitarea căminului cultural, modernizarea Drumului Comunal 9 Secaci-Mărăuş, reabilitarea Liceului Tehnologic Beliu, reabilitarea şcolii primare din localitatea Vasile Goldiș şi reabilitarea şi modernizarea unităţii sanitare din Beliu. Pentru anul 2018 ne propunem câteva proiecte noi, aflate în stadiul de întocmire a studiilor de fezabilitate, pentru reabilitarea şi modernizarea sediului primăriei, pentru realizarea racordurilor individuale de canalizare menajeră şi pentru modernizarea pieţei alimentare şi agroalimentare. Toate aceste proiecte au o valoare de 23 de milioane de lei, iar suma pe care o solicităm Consiliului Judeţean Arad pentru cofinanţarea proiectelor este de 3,3 milioane de lei.

Comuna Beliu are alocate fonduri pentru două proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), derulat de Guvernul României. Prin acest program am primit din partea Ministerului Dezvoltării suma de 4,3 milioane de lei. Consider că administraţia judeţeană trebuie să ajute și ea comunităţile locale, pentru a putea pune în practică proiectele destinate locuitorilor comunelor şi oraşelor din judeţul Arad”, spune Emanuel Horhat-Coraş, primarul comunei Beliu.