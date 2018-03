Amendamentul lui Glad Varga a trecut la vot

Deputatul PNL Glad Varga reaminteşte că a avertizat public încă din luna septembrie a anului trecut asupra haosului administrativ și economic ce urma a fi declanșat odată cu transferul cotelor de contribuții de la angajator la angajat.

„Una dintre multele probleme apărute în urma intrării în vigoare a transferului contribuțiilor în sarcina angajatului a fost în cazul angajaților DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului). Iată și un exemplu concert în acest sens: o persoană care ocupă în prezent funcția de șef centru în cadrul unui DGASPC avea ca salariu brut, raportat la luna decembrie, suma de 5700 lei. Acest lucru se traducea în faptul că persoana respectivă primea suma de 3997 lei net. Începând de la 1 ianuarie 2018 salariul brut i-a crescut cu 25%, dar a fost plafonat la valoarea de 5966 lei (atât cât este prevăzut pentru anul 2022), prin aplicabilitatea prevederilor din legea nr. 153/2017. Acum, această persoană are un salariu net de 3489 lei. Deci are o scădere de 500 lei! Și, deși ocupă o funcție de conducere, are un salariu mai mic decât cei din subordine și, mai mult, îi scade salariul. Având în vedere multele sesizări primite de la cetățeni aflați în situații asemănătoare și pentru o salarizare corespunzătoare atribuțiilor și responsabilităților, am depus o serie de amandamente la proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Amendamentul ce solutionează problema angajaților din cadrul DGASPC a fost asumat de membrii Comisiei pentru muncă si protecție socială și, ulterior, votat de plenul Parlamentului, urmând astfel ca aceștia să beneficieze de salariile avute în luna decembrie 2017”, declară Glad Varga.