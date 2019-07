Americanca Webb, noua achiziție sub panou

Noua extremă a „galben-albastrelor” soseşte din puternicul campionat al Italiei, de la semifinalista Fila San Martino. Sportiva în vârstă de 29 de ani are o experienţă de 4 sezoane în România cu peste 100 de meciuri, iar de-a lungul timpului a acumulat mai multe performanţe, totul culminând cu titlu de campioană cucerit în 2018, cu Sepsi Sf. Gheorghe. Şi-a adus din plin aportul în acel sezon, fiind cea mai bună aruncătoare de 3 puncte din campionatul românesc, dar şi a doua marcatoare a echipei covăsnence în jocurile din FIBA EuroCup.

„Sunt fericită de oportunitatea de a face parte din familia Arad în noul sezon. Simt că putem realiza ceva important și mă bucur să vin la una dintre cele mai importante echipe din România. Un club puternic, care concurează an de an la cel mai înalt nivel. O să dau totul pentru echipă și sper ca suporterii să fie alături de noi în număr mare”, transmite Adrienne Webb, conform site-ului oficial al clubului arădean.

Adrienne Webb a debutat în 2015, în Liga Naţională, la Teleorman Alexandria, după care a terminat sezoanele pe fiecare treaptă a podiumului. Pe lângă medalia de aur în campionat, aceasta mai are la activ o cupă cucerită în Liga Europei Centrale cu Alba Iulia, plus finala jucată în campionatul intern în acelaşi sezon. În stagiunea 2016-2017 şi-a trecut în palmares o medalie de bronz cu Olimpia Braşov şi a jucat finala cupei. Un an mai târziu reuşea să cucerească şi Cupa României cu Sepsi.