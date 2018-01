An plin în intervenții pentru Secția Bârzava

Secția de Pompieri Bârzava are în compunere două gărzi de intervenție: Garda nr. 1 de Intervenție Bârzava și Garda nr. 2 de Intervenție Birchiș. În timp ce Garda nr. 1 de Intervenție Bârzava își execută misiunile într-un raion cu o suprafață de 735,7 kmp care cuprinde un oraș, patru comune și 20 de sate cu o populație de 19.130 de locuitori, Garda nr. 2 de Intervenţie Birchiş are repartizat un raion de intervenţie cu o suprafaţă de 732,5 kmp care cuprinde cinci comune, 30 sate şi o populaţie de 11.470 locuitori. Anul trecut, Secția de Pompieri Bârzava a executat, în total, 849 de intervenții. Astfel, Garda nr. 1 de Intervenție Bârzava a stins 51 de incendii, a avut opt misiuni de descarcerare, 57 de căutare persoane înecate, două de sablare carosabil, 34 de asistență persoane și 312 misiuni de acrodare asistență medicală de urgență. Pe de altă parte, Garda nr. 2 de Intervenție Birchiș a avut, în 2017, 386 de intervenții, astfel: 39 de incendii, trei descarcerare, două alte intervenții și 309 misiuni pentru acordare asistență medicală de urgență. Tot în anul 2017 au fost executate 19 exerciţii cu forţă şi mijloace în teren, iar in vederea cunoaşterii amănunţite a obiectivelor din raionul de intervenţie, a verificărilor surselor de apă, căilor de acces şi modului de organizare a intervenţiei la obiective au fost făcute 229 de recunoaşteri.