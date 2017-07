ANALIZĂ: Ce „vrăji” au mai făcut prin conturi politicienii arădeni

O analiză asupra declarațiilor de avere depuse recent de aleșii județului nostru arată că aceștia au avut un an bun, în 2016, cu încasări consistente din salarii, indemnizații, dividende sau din diverse tranzacții. Printre cei care s-au dovedit foarte generoși și au acordat împrumuturi apropiaților se numără Claudia Boghicevici și Eusebiu Pistru. Printre cei mai bogați este președintele Consiliului Județean (CJ), Iustin Cionca, iar la polul opus se află prefectul, Cosmin Pribac, a cărui declarație de avere arată la fel în fiecare an, adică aproape goală.

Iustin Cionca, președinte și afacerist

Iustin Cionca este președintele CJ Arad și prim-vicepreședinte al organizației județene PNL. Este și om de afaceri, fiind patron al SC Lorey Com SRL și co-proprietar al firmei Sunshine Electroconstruct SRL. Are o avere impresionantă, care include nu mai puțin de 17 terenuri în Pecica, din care 12 agricole, cu suprafață totală de 185.000 mp (18,5 hectare) și cinci intravilane, cu suprafață totală de de aproximativ 20.000 mp (două hectare). Tot în Pecica, deține un apartament de 165 mp, două case (de 349 și 521 mp) și un spațiu comercial de 144 mp. Se mai laudă cu un autoturism Mazda din 2007, dar acesta aproape că nu contează în averea sa. Mai are în conturi circa 270.000 lei și plasamente sau împrumuturi acordate de 130.000 lei și 110.000 euro. Ceva mai bine decât în anul anterior, când declara în conturi 200.000 lei și aceleași plasamente și împrumuturi acordate.

La capitolul venituri în 2016, Cionca a ținut greu socoteala. A încasat 25.830 de euro din vânzarea unui teren intravilan, 25.000 de lei din vânzarea de produse agricole și 48.000 de lei din salarii. Alți aproape 100.000 de lei i-au intrat din chirii, cea mai mare parte a sumei venind de la compania ASTALDI, care face lucrări de infrastructură în România. Ar fi închiriat acestei companii terenuri și spații necesare pentru desfășurarea activității. Și soția lui Cionca a încasat chirii de la aceeași companie, în sumă totală de peste 61.000 lei, la care se adaugă un venit de aproape 12.000 de lei pentru închirierea unui spațiu către o filială bancară.

Ce a acumulat Falcă în 13 ani

Averea lui primarului Gheorghe Falcă nu este modificată substanțial față de ce declara în 2016, însă schimbările sunt majore față de anul 2014, când a fost ales în funcție.

În acest moment, deține împreună cu soția o casă de 169 mp și 234 mp teren aferent, dar și un apartament de 206 mp. Falcă susține că nu deține niciun autoturism, însă are bijuterii în valoare de 31.000 de euro.

Conform declarației de interese, Falcă este asociat la SC Pro Arhitectura și deține acțiuni la SC Marmosim SA Simeria, SIF Banat-Crișana, SIF Moldova, SIF Transilvania, SIF Muntenia și SIF Oltenia.

Primarul a câștigat anul trecut 116.224 lei din ”diferențe creanțe rezultate din contract cesiune casă în construcție în Arad” și încă 280.000 de lei din dividende și salarii. Are însă și datorii, respectiv un credit de 20.000 de euro scandent în 2025, din care mai are de achitat 12.184 euro.

În 2004, când a fost ales prima dată primar, Gheorghe Falcă declara un apartament de o sută de metri pătraţi şi o casă de 270 de metri pătraţi. Nu declara conturi, bijuterii sau alte valori.

Viceprimar cu soție bogată

Conform declarației de avere, viceprimarul Bognar Levente deține, împreună cu soția, patru terenuri agricole în Zimandu Nou (aproximativ șase hectare). Cei doi mai au o casă de 210 mp cu teren de 557 mp și un imobil cu suprafață construită de 2285 mp. Acesta din urmă este o clădire istorică din Piața Avram Iancu, moștenită de soția viceprimarului. Apartamentele date în chirie alimentează substanțial conturile familiei. Anul trecut au câștigat aproape 86.000 lei din chirii.

Viceprimarul mai deține două autoturisme, fabricate 1994 și 2005, iar salariul i-a adus 48.000 de lei în conturi.

Bibarț și armele

Viceprimarul Călin Bibarț deține trei terenuri intravilane în Arad și unul in Ilfov, două case în Arad (de 150 mp și 298 mp) și un apartament de 73 mp. Mai are un autoturism Dacia Logan fabricat în 2009, dar și bijuterii de 31.000 euro și arme de vânătoare și lunete evaluate la 14.000 euro. Anul trecut, Bibarț a vândut pe bursă acțiuni în valoare de 10.000 de lei, a încasat din salarii 90.000 de lei și alți 10.800 lei din închirierea unu apartament.

Mai deține trei conturi cu bani, unul în care are 13.850 de dolari, unul cu aproape 10.000 de euro și altul cu 14.000 lei. Are și un credit contractat în 2014, care trebuie achitat până în 2039, în valoare de aproape 218.000 lei. Tot la datorii a trecut și suma de 15.000 de euro, pe care a împrumutat-o de la un membru al familiei.

Boghicevici, donații și împrumuturi

Vicepreședintele CJ Arad Claudia Boghicevici, fost ministru al Muncii, are patru terenuri, respectiv trei agricole (1,6 hectare) și altul intravilan (996 mp), la care se adaugă o casă. Mai are un cont cu 44.000 lei și venituri personale din salarii de aproximativ 78.000 lei.

Anul trecut, Boghicevici a avut tranzacții interesante: a vândut o clădire cu teren aferent unei firme, încasând 150.000 de euro; a făcut o donație în valoare de 75.000 de euro către o persoană și a mai împrumutat șase persoane fizice cu bani, în total 43.000 de euro și 198.000 de lei.

Bîlcea are doar mașină

Vicepreședintele CJ Arad, Sergiu Bîlcea nu se poate lăuda cu multe posesiuni, dar la capitolul venituri nu are de ce să se plângă. Conform declarației de avere, nu deține terenuri sau clădiri, având doar un autoturism Ford din 2011. Anul trecut a încasat 5300 euro din vânzarea unui autoturism Skoda și mai avea un cont cu 70.000 de lei, dar și o datorie bancară de 50.000 lei scandentă în 2021. Din salarii, a câștigat în jur de 35.000 lei, iar din dividende alți 34.000 lei (de la SC ICIRUAL, unde deține jumătate din firmă). A mai încasat 3.500 lei indemnizație de membru AGA la Compania de Transport Public.

Prefectul, doar cu salariul

Prefect Cosmin Pribac, care a ocupat această fucnţie până joi, nu s-a îmbogățit în ultimii ani, dacă e să ne luăm după ce declară. Deține doar un autoturism BMW fabricat în 2003. Salariul i-a adus într-un an 8100 de lei, însă are și un credit pe care trebuie sa-l achite până anul viitor, în sumă de 40.000 lei.

Pistru și afacerile

Deputatul Eusebiu Pistru are câteva firme și a încasat din dividende 600.000 de lei într-un an, la care se adaugă salarii în sumă de aproape 65.000 de lei.

Anul trecut a acordat în nume personal șapte împrumuturi, unele către firmele sale, cu un total de 155.000 lei, peste 150.000 de euro și 18.000 de dolari. Are de achitat până în 2018 și două credite, unul de 100.000 de euro și altul de 63.000 de lei.

Pistru deține șapte terenuri (în total sub două hectare), mai puțin cu două decât declara anul trecut. Nu deține clădiri, dar are bijuterii de 20.000 de euro și ceasuri de 5.000 de euro. În conturi declară 9.000 de dolari, 20.000 de euro și 5.000 lei.

Fifor a dat bani la PSD

Senatorul de Arad Mihai Fifor, devenit ministru al Economiei, deține o locuință de 150 mp în județul Dolj, un cont bancar cu 37.000 de lei, acțiuni în valoare de 105.000 lei a Fondul Proprietatea și un autoturism Dacia Logan cumpărat în 2015 printr-un credit de 43.500 de lei. Ca plasamente, a împrumutat PSD Arad cu 50.000 de lei.

El mai are o datorie, un credit ipotecar de 17.000 de euro, scadent în 2031.

La capitolul venturi, Fifor declară 64.471 de lei primiți de la Senat și două despăgubiri de la stat, în total aproximativ 130.000 de lei.

Căprar, mai sărac decât în 2014

Deputatul Dorel Căprar, președinte al PSD Arad, nu și-a depus declarația de avere recent. Ultima este din decembrie, conform căreia deține trei terenuri agricole cu suprafață totală de 4,5 hectare și un teren pentru construcții de 818 metri pătrați. Mai deține o locuință de 102 mp și o cabană de 24 mp pe Insula Mureș din Arad. El a încasat de la Camera Deputaților aproape 60.000 de lei în ultimul an, dar are și un credit bancar de 35.000 de lei.

În 2004, pe când era consilier local, Căprar se declara mai bogat decât în prezent. El deținea patru terenuri și cinci clădiri, dar și un autoturism Mercedes nou la acea vreme, fabricat în 2003.

Varga are trei credite

Dacă în 2016 deputatul Glad Varga declara că deține un apartament cumpărat prin credit ipotecar și trei autoturisme, în iunie 2017 menționează că a mai cumpărat și un garaj de 20 mp. Deține aceleași autoturisme, în conturi nu are niciun leu, dar a împrumutat două asociații cu un total de peste 100.000 de lei.

Are de achitat și trei credite, de 35.000 de dolari, de 138.546 lei și 34.357 lei. Declară că din salarii a câștigat anul trecut în jur de 20.000 de lei.