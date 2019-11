Anca Stoenescu a demisionat de la IȘJ

Anunțul a fost făcut de către Stoenescu pe pagina sa de pe o rețea socială, unde a scris că “Voi rămâne alături de echipa care m-a susținut și alături de care am reușit sa aducem pentru județul Arad fonduri uriașe pentru reabilitarea unităților de învățământ”.

“Am reușit din anul 2017 sa aprobam posturi nedidactice și didactice auxiliare (peste 40) pentru bunul mers al procesului de învățământ. Prin programul de încadrări din acest an (18 ore pentru titulari și maximum 2 ore la plata cu ora), program asumat de IȘJ Arad, am reușit sa scoatem la concursul de titularizare mult mai multe norme decât in alți ani. Am încercat sa girez toate concursurile și olimpiadele școlare și sa încurajez performanța în învățământ. Am reușit să obțin posturi de portari pentru IȘJ Arad și să intrăm în legalitate și în normalitate. Poate toate acestea sunt lucruri mărunte, dar împreuna cu echipa Isj Arad și cu susținerea Ministerului Educației Naționale am reușit să punctam anumite aspecte prioritare pentru un învățământ de calitate. Vreau sa le mulțumesc directorilor și colegilor din învățământul preuniversitar pentru organizarea examenelor și concursurilor naționale. Aradul a fost la înălțime datorită lor. Apreciez susținerea părinților și a elevilor arădeni in toate acțiunile pe care le-am desfășurat. Va mulțumesc tuturor, sunteți minunați. La final de mandat, revin pe catedra de profesor și cea de lector univ.dr. la UAV Arad, cu fruntea sus, pentru ca cel mai important lucru pe care l-am realizat a fost acela de a fi aproape de colegi și elevi”, scrie Anca Stoenescu.

După ce aceasta a renunțat la mandatul de adjunct, în echipa de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Arad au rămas Marius Göndör, recent numit în funcția de Inspector Școlar Județean, și Nicolae Pellegrini, Inspector Școlar General adjunct.