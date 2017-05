Anchetă finalizată la Boli Infecţioase Copii. Ce măsuri a luat conducerea spitalului

„În urma anchetelor efectuate de către Consiliul de Etică, respectiv Comisia de Disciplină, cu privire la personalul Compartimentului Boli Infecțioase Copii, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a luat o serie de măsuri, pentru îmbunătățirea activității în cadrul compartimentului” – se anunţă printr-un comunicat de presă.

Măsurile

E vorba de cinci măsuri dispuse de managerul interimar al spitalului, ec. Carmen Lucuța. Prima dintre acestea se referă la sancţionarea medicului coordonator al Compartimentului Boli Infecțioase Copii (dr. Dana Oprea) cu „avertisment”, conform art.248 alin.1, litera a), din Codul Muncii.

De asemenea, s-a dispus: *efectuarea tuturor demersurilor legale pentru scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante din cadrul compartimentului; *pentru creșterea calității actului medical se va delega, periodic, personal în cadrul secțiilor Pediatrie I și II și Compartimentului Boli Infecțioase Copii, cu respectarea legislației în vigoare; *selectarea cazurilor de internare din UPU se va realiza în colaborare cu medicul pediatru de gardă; *eficientizarea cabinetului din Ambulatoriul Pediatrie, cu respectarea orarului 8.00–20.00.

Trecutul, lăsat în urmă

„În urma sesizărilor referitoare la Compartimentul Boli Infecțioase Copii, depuse de un grup de mămici din Arad, am dispus efectuarea unor anchete interne la nivel de compartiment. Pe baza acestora, am luat o serie de măsuri care să corecteze lipsurile și problemele cu care se confruntă compartimentul. Cele mai multe măsuri sunt cu termen imediat. Totodată am decis să organizăm o comisie de specialitate care să analizeze lunar cazurile de spitalizare, atât din cadrul secțiilor, cât și din ambulatorii. Comisia va întocmi un raport pe care îl va înainta conducerii, iar în funcție de acesta, împreună cu directorul medical, vom lua măsurile necesare. Sperăm ca asemenea evenimente nedorite, precum cele care au avut loc în luna martie, să fie de domeniul trecutului” – spune ec. Carmen Lucuța, manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Nemulţumiţii, invitaţi la manager!

Conducerea spitalului şi-ar dori o comunicare mai bună între personal, pacienți și aparținătorii acestora. „Biroul meu este mereu deschis pentru cei care au nelămuriri sau se confruntă cu probleme în cadrul secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad” – precizează managerul interimar Carmen Lucuța.