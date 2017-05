Anchetă Jurnal arădean / aradon.ro | Coțofană vs. sistem. Sistemul vs. Coțofană | Controlul Inspecţiei Judiciare

Continuăm cazul Coţofană cu un alt episod interesant, penultimul din cadrul anchetei noastre dedicate acestui subiect de nişă. În acest episod vom vorbi despre sesizarea pe care judecătorul Lavinia Coţofană a adresat-o Parchetului şi despre controlul demarat de către Inspecţia Judiciară în urma acestei sesizări.

„Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că doamna judecător a sesizat Parchetul și cu privire la posibile săvârșiri de infracțiuni și în dosare care nu i-au fost repartizate spre soluționare”, concluzionează CSM în hotărârea de excludere a judecătoarei arădene.

Întrebată de Jurnal Arădean și Aradon.ro dacă a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara cu privire la posibila săvârșire a unor infracțiuni în dosare care nu i-au fost repartizate și care au fost soluționate definitiv de alți judecători, judecătoarea Coțofană a spus că „răspunsul meu nu cred că va plăcea celor care ar dori un răspuns afirmativ”. Apoi a completat: „am sesizat Parchetul în privința tuturor suspiciunilor rezonabile de infracțiuni de care am luat act în exercitarea funcției de judecător la Judecătoria Arad, conform legii. Prin Ordinul Colegiului de conducere al Judecătoriei Arad am fost desemnat judecătorul care se ocupă de practica de casare. În exercitarea funcției de judecător și a mandatului încredințat inclusiv de Președintele Judecătoriei, evident că nu puteam să am altă atitudine decât să sesizez Parchetul când am văzut repetate aceleași nereguli grave la lege, pe care le-am sesizat încă din 1 februarie 2016. Deși domnul Bradin era membru al Colegiului de conducere și evident semnase respectivul Ordin de serviciu m-a acuzat că aș fi efectuat verificări în dosare care nu mi-au fost niciodată repartizate. Evident că a dezinformat Inspecția Judiciară. De ce a făcut-o? Răspunsul e la dumnealui și interesul public cere imperios ca el să se afle. Ca magistrat am aceiași obligație legală ca și domnul Bradin: să NU pretextez că nu văd. Eu văd. Și legea mă obligă, sub sancțiunea art. 267 Cod Penal, să arăt Ministerului Public că văd”.

Controlul inspecţiei

Inspecția Judiciară a efectuat un control la nivelul Curții de Apel Timișoara în urma sesizărilor judecătoarei Coțofană în ceea ce privește cererile de asistență extra-judiciară. În urma raportului, în Hotărârea nr. 1628 din 24 noiembrie 2016, CSM a reținut că: „din verificarea evidențelor Inspecției Judiciare au rezultat date concrete privind existența pe rolul Judecătoriei Arad a unor dosare în care practica instanței a fost contrară celei constatate la nivel național, în sensul că persoane având delegații emise pentru asistență extrajudiciară, au asigurat reprezentarea/asistarea în fața instanței de judecată a acelorași părți, în același litigiu. Din datele comunicate de instanțe a rezultat că aplicarea dispozițiilor art. 35 și art. 36 din OUG nr. 51/2008 modificată nu a suscitat interpretări diferite, astfel că aceste aspecte nu s-a impus a fi discutate în cadrul întâlnirilor de practică neunitară. Unele instanțe au exprimat un punct de vedere, arătând că, în ipoteza în care ar fi incidentă o astfel de situație, este necesară depunerea unei împuterniciri avocațiale pentru asistare/reprezentare în fața instanței de judecată, dată unui alt avocat, având în vedere că prevederile art. 36 din OUG nr. 51/2008 interzic avocatului care a acordat asistență extrajudiciară să reprezinte/asiste în fața instanțelor de judecată aceleași persoane pentru valorificarea ori apărarea aceluiași drept sau interes, în ipoteza în care beneficiarul asistenței extrajudiciare ar formula cerere de chemare în judecată pentru valorificarea ori apărarea aceluiași drept sau interes. La Tribunalul Arad, în urma consultării colectivului de judecători ai Secției Civile în cadrul ședinței ce a avut loc la data de 22.04.2016, opinia majoritară a fost aceea că avocatul desemnat de barou pentru asigurarea asistenței extrajudiciare poate să reprezinte partea în fața instanței în baza unei atare delegații, dar nu se justifică acordarea de către instanță a onorariului avocațial prin hotărâre, ci urmează ca avocatul să obțină onorariul cuvenit urmare a referatului întocmit, verificat și avizat, care se înaintează Consiliului Baroului, iar ulterior departamentului economico-financiar al Tribunalului. Judecătorii din cadrul secțiilor civile ale Tribunalului și Judecătoriei Arad au apreciat că avocații desemnați de decanul baroului în vederea acordării asistenței extrajudiciare să poată reprezenta și în etapa judiciară (inclusiv prin susținerea cererii de chemare în judecată și punerea pe concluzii pe fond) în baza aceleiași delegații și a onorariului acordat, urmând ca interdicția de a acorda asistență judiciară (astfel cum este prevăzută în prezent) să se refere exclusiv la încheierea de către avocatul desemnat a unui contract de asistență juridică cu partea. Utilitatea modificării legislative propusă este dată, în opinia magistraților secției civile, de economisirea de fonduri, întrucât urmează să se încaseze un singur onorariu plătit din fondurile Ministerului Justiției și nu două (unul pentru etapa extrajudiciară și unul pentru etapa judiciară). Interpretarea dată acestor dispoziții legale de Tribunalul Arad și Judecătoria Arad este singulară în ansamblul opiniilor exprimate la nivelul tuturor instanțelor de judecată. Această situație poate reprezenta o vulnerabilitate, impunându-se discutarea acestor chestiuni de drept la nivelul întregii Curți de Apel Timișoara și, în funcție de rezultatul dezbaterilor, revizuirea practicii în această materie. ”

Monitorizarea Tribunalului

În urma raportului prezentat de Inspecția Judiciară către CSM, acesta a aprobat următoarele măsuri: „adoptă măsurile ce se impun de către conducerea Curții de Apel Timișoara, în vederea analizării modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 35 și art. 36 din OUG nr. 51/2008 modificată, sub aspectul posibilității utilizării delegațiilor de asistență judiciară, pentru reprezentarea/asistarea părților în fața instanței de judecată, la nivelul întregii Curți de Apel Timișoara, prin discutarea acestor aspecte în cadrul proximei ședințe de unificare a practicii, în raport și de situația constatată la nivel național în materie și, în funcție de rezultatul dezbaterilor, revizuirea practicii în această materie; monitorizarea de către conducerea Curții de Apel Timișoara a modului de aplicare a dispozițiilor art. 35 și art. 36 din OUG nr. 51/2008 modificată, la nivelul Tribunalului Arad și Judecătoriei Arad, după stabilirea practicii unitare la nivelul curții și comunicarea monitorizării Inspecției Judiciare, în termen de 4 luni de la aprobarea prezentului raport.”