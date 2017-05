Anchetă Jurnal arădean / aradon.ro | Coțofană vs. sistem. Sistemul vs. Coțofană | Episodul I

Sunt doar două dintre întrebările la care vom încerca să aflăm răspunsurile. Răspunsurile vor deveni mai clare pe parcursul acestui articol, cu ajutorul clarificărilor oferite de judecătoarea Lavinia Coțofană, de către CSM și de către Baroul Arad.

Referitor la prima întrebare, judecătoarea Lavinia Coțofană, spune: „Excluderea mea din magistratură a fost motivată de <<graba>> cu care am sesizat Parchetul. Subliniez, legea spune clar: sesizarea Ministerului Public se face <<de îndată>> în condițiile în care judecătorul sau orice alt funcționar public aflat în exercitarea funcției observă indiciile unor infracțiuni. Dacă nu aș fi sesizat <<de îndată>> aș fi încălcat legea, iar pedeapsa pentru funcționarii care exercită o funcție publică (deci inclusiv pentru judecători) care nu sesizează infracțiunile pe care le constată, în fața lor, în instanță este închisoarea. Cine nu sesizează devine complice, nerespectând legea și autor al infracțiunii prevăzute de art. 267 Cod penal, respectiv omisiunea sesizării. Or, ca judecător am un principiu de la care nu mă abat: respectă legea ca să poți fi protejat de ea”.

Aceasta a mai completat: ”Deci răspunsul scurt este: am fost exclusă din magistratură și sunt în situația de a ataca această hotărâre pentru că un raport al unor inspectori din Inspecția Judiciară a reușit să convingă în parte 4 (patru) membri ai completului (din nouă câți are Secția) că ar trebui să fiu exclusă. Președintele CSM a opinat că nu poate fi vorba de rea-credință, ci de respectarea legii având în vedere inclusiv interesul superior al statului de a descoperi infracțiunile. Răspunsul mai complex este: dacă îmi adresați această întrebare știind că încă din 3 martie 2016 am sesizat Inspecția Judiciară, că am indicii că mi se va încerca o înscenare, vă pot răspunde că da, sunt persoane care au contribuit la falsificarea probelor pe baza cărora am fost exclusă și care mi-au confirmat cele mai negre temeri și pe care le consider profund incompatibile cu statul de drept, ale unei înscenări. Cine a contribuit? Parchetul va da cu siguranță răspunsul și probabil că veți fi primii care veți afla. Faptul că subsemnata am interpretat corect legea, chiar dacă contrar susținerilor unor colegi de la Judecătoria Arad, o demonstrează o Hotărâre a CSM, ulterioară excluderii subsemnatei, respectiv Hotărârea nr. 1628 din 24.11.2016, în care se reține că ceea ce s-a întâmplat la Arad (problema sesizată de mine, a delegațiilor de asistență extra-judiciară folosite în procedură judiciară, fără a exista cerere de acordare a ajutorului public judiciar încuviințată de instanță) este un fapt singular, practica de la Arad fiind contrară tuturor celorlalte instanțe din țară și neavând corespondent în legislație. Mai mult decât atât, prin aceeași hotărâre, CSM a dispus monitorizarea Judecătoriei Arad și a Tribunalului Arad pentru a verifica respectarea legii în această problemă”.

Cum a pornit totul

Judecătoarea Coțofană a sesizat Ministerul Public după ce, în ședințele de judecată pe care le prezida a descoperit faptul că – potrivit magistratului – se încalcă dispozițiile legale privind acordarea ajutorului public judiciar. Așa că a început, să spunem așa, o „anchetă proprie”. „O anchetă” care i-ar fi adus tocmai excluderea din magistratură. Însă, în cadrul acestei „anchete”, CSM-ul spune că a încălcat câteva prevederi legale care i-au adus tocmai sancțiunea supremă: excluderea din magistratură. CSM a stabilit că judecătoarea Coțofană, în demersul ei, a audiat minori în biroul ei (fără ca reprezentații legali ai minorilor să fie prezenți), la audiere luând parte soțul ei, fost avocat în Baroul Arad.

