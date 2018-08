Andreea Mitu este prezentă la ITF Arad! O arădeancă, wild-card pe „tablou”

Andreea Mitu, recenta câștigătoare a probei de dublu de la WTA BRD Bucharest Open, alături de Irina Begu, și arădeanca Anda Ghinga, posesoare a unui wild-card din partea organizatorilor, au onorat conferința de presă dedicată evenimentului, alături de Anela Freer (directorul turneului) și Andrei Bardan (supervizor ITF). „Sperăm să avem o săptămâmă bună”, au spus sportivele, care vor înfrunta pe Oana Corneanu, respectiv Alexandra Stăiculescu.

ITF Arad 2018 îi care ca organizatori pe: Federația Română de Tenis, CS TenisFan Arad, sponsor premium fiind Fundația Alber, sponsori: Imotrust, Via Carmina, Imotrust Facility Management, Romana Residence, Helvetica Milk, iar parteneri pe Activ Club şi Glass West.

Partidele de marți încep în cursul dimineții, meciul vedetă fiind transmis de la ora 16.00 de către TV Arad.

PROGRAMUL DE MARȚI

Terenul Central

– ora 11.00

A. Laboutkova (Cehia) vs. G. Tătăruș

T. Jaruskova (Slovacia) vs. N. Berberovic (Bosnia-Herțegovina; 6)

– nu înainte de ora 16.00

I. Gașpar vs. A. Pirok (Ungaria)

A. Ghinga/I. Marko vs. C. Cianci/S. Takamura (Portugalia/Takamura)

Terenul 1

I. Novac vs. G. Duca (7)

A. Gal/D. Gheroghe (Slovenia/România) vs. M. Negoiță/A. Stăiculescu

I. Negoițescu/I. Toachină vs. L. Nagymihaly/I. Novac (Ungaria/România)

Terenul 3

A. Vdovenco (R. Moldova) vs. S. Takamura (Japonia; 3)

J. Gvozdenovic/S. Gvozdenovic (Serbia) vs. O. Corneanu/A. Velcea

A. Ciucă/A. La Cava (România/Italia) vs. G. Duca/A. Laboutkova (România?Cehia)

TABLOUL PRINCIPAL

E. Cadar (1) vs. A. Gal (Slovenia; Q)

C. Argylean (Ungaria) vs A. Damaschin

A. Laboutkova (Cehia) vs. G. Tătăruș

T. Jaruskova (Slovacia) vs. N. Berberovic (Bosnia-Herțegovina; 6)

I. Roșca (6) vs. C. Hristea

V. Surova (Slovacia; Q) vs. L. Nagymihaly (Ungaria)

I. Gașpar vs. A. Pirok (Ungaria)

I. Novac vs. G. Duca (7)

C. Ene (5) vs. A. Sebrek (Serbia; Q)

A. Velcea (WC) vs. K. Miletic (Serbia; Q)

A. La Cava (Italia; Q) vs. V. Karvouni (Grecia; Q)

A. Vdovenco (R. Moldova) vs. S. Takamura (Japonia; 3)

A. Mitu (8) vs. O. Corneanu (WC)

A. Stăiculescu vs. A. Ghinga (WC)

M. Husarova (Slovacia; Q) vs. J. Bojovic (Serbia; Q)

A. Petric (WC) vs. G. Crăciun (2)