Angelina Jolie, la prima apariție într-un film cu supereroi produs de Marvel

“The Eternals” este o poveste creată de artistul de benzi desenate Jack Kirby în 1976. Acțiunea acesteia este plasată cu milioane de ani în urmă, când un grup de ființe cosmice cunoscute ca “Celeștii/ The Celestials” a făcut experimente asupra oamenilor pentru a crea indivizi cu superputeri cunoscuți ca “Eternii/ The Eternals”. Acțiunile lor au declanșat un război cu personajele negative ale poveștii, cunoscuți ca “Devianții/ Deviants”.

Cele două tabere s-au luptat de-a lungul istoriei. Grupul “The Eternals” a avut confruntări cu zei din mitologia greacă, cea romană și cea nordică înainte de a părăsi Pământul cu scopul de explora stelele.

Filmul va fi regizat de Chloe Zhao, care a lucrat la peliculele “The Rider” și “Songs My Brothers Taught Me”. Scenariul este semnat de Matthew și Ryan Firpo, iar directorul studiourilor Marvel, Kevin Feige, va fi responsabil de producție.

Deocamdată nu a fost dezvăluite detalii despre acțiunea filmului și nici pentru ce rol poartă actrița americană negocieri.

Următoarea peliculă în care va apărea Angelina Jolie este “Maleficent: Mistress of Evil”, care este continuarea filmului fantasy “Maleficent” din 2014. Filmul va avea premiera pe 18 octombrie și va fi prima apariție pe marele eran a actriței din 2015, după drama “By the Sea/ Pe malul mării”, pe care a și regizat-o.

Angelina Jolie, premiată cu Oscar în 2000, pentru rolul secundar din “Tinereţe furată/ Girl, Interrupted”, a mai fost nominalizată la premiile Academiei de film americane în 2009, pentru partitura din “Schimbul/ Changeling”, regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza “Lara Croft” şi a jucat în multe producţii cu succes la public, precum “Mr. & Mrs. Smith/Domnul şi doamna Smith”, “Speranţa moare ultima/ A Mighty Heart”, “Gia”, “Dispari în 60 de secunde”, “Alexander/Alexandru”, “Beowulf”, “Wanted”, “Kung Fu Panda” şi “Maleficent”.

Ea a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul “In the Land of Blood and Honey”, nominalizat la Globurile de Aur. Al doilea lungmetraj regizat de actriţa americană, “De neînvins/ Unbroken”, a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune 10 pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI). Actrița a mai regizat “By the Sea/Pe malul mării” (2015) și “First They Killed My Father” (2017), nominalizat la Globurile de Aur și BAFTA.

