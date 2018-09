Angelina Jolie, protagonistă în thrillerul „The Kept”

Angelina Jolie va juca în thrillerul „The Kept”, produs de Imperative Entertainment, compania care a cumpărat drepturile de ecranizare pentru romanul cu acelaşi nume al lui James Scott şi care se află în spatele peliculei „All the Money in the World”, relatează Hollywood Reporter.

Angelina Jolie va fi şi producătoare a filmului, alături de partenerii din Imperative Entertainment, Dan Friedkin şi Bradley Thomas.

Acţiunea se desfăşoară în 1897 în zona rurală din New York şi spune povestea unei femei care se întoarce la locuinţa sa izolată şi descoperă că soţul ei şi patru dintre copiii săi au fost ucişi. Femeia este şi ea rănită prin împuşcare, fiind îngrijită de singurul copil rămas în viaţă, Caleb, care s-a ascuns în pivniţă. Cu copilul ei de 12 ani alături, femeia pleacă în căutarea celor responsabili, dar călătoria dură, în condiţii de viscol, într-un oraş de pe malul unui lac, va duce la descoperirea unor secrete care vor testa legătura între mamă şi fiu. SURSA: AGERPRES