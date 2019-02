Angelina Jolie şi cei şase copii, la premiera filmului “The Boy Who Harnessed the Wind”

Actriţa americană Angelina Jolie şi cei şase copii ai ei şi ai lui Brad Pitt au avut o rară ieşire în public împreună, la premiera de la New York a filmului “The Boy Who Harnessed the Wind”.

Angelina Jolie a fost invitată pe scenă, pentru o discuţie cu publicul.

În noiembrie anul trecut, Angelina Jolie, în vârstă de 43 de ani, şi Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, aflaţi în proces de divorţ, au ajuns la o înţelegere privind custodia celor şase copii ai lor, după mai bine de doi ani de negocieri. Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit în august 2014, după o relaţie de aproape zece ani. Cei doi au împreună şase copii, trei adoptaţi – Maddox, născut în august 2001, în Cambodgia, Zahara, născută în ianuarie 2005, în Etiopia, şi Pax, născut în noiembrie 2003, în Vietnam – şi trei biologici, Shiloh, născută în mai 2006, şi gemenii Knox şi Vivienne, născuţi în iulie 2008. Sursa: Mediafax