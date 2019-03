Animația “Cum să-ți dresezi dragonul 3”, pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

Lungmetrajul de animație “Cum să-ți dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World” rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 30 de milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit boxofficemojo.com.

Dean DeBlois, regizorul cunoscut pentru animația “Lilo & Stitch”, ca și pentru documentarul “Heima”, a dus adaptarea pentru marele ecran a poveștii din benzi desenate la dimensiunea unei trilogii. La un an după acțiunea din cel de-al doilea film, Sughiț și Știrbul sunt ultima șansă a orășelului din Insula Tontului, după ce întâlnirea dintre Furia Nopții și Furia Luminii este însoțită de o amenințare apocaliptică pentru lumea celor doi. O călătorie în lumea ascunsă poate să schimbe cu totul șansele de supraviețuire în lumea eroilor de poveste. Poziția a doua a box office-ului nord-american de weekend este ocupată de o premieră, “Tyler Perry’s a Madea Family Funeral”, de Tyler Perry, care a avut încasări de 27 de milioane de dolari. Madea și restul grupului călătoresc în statul american Georgia, unde, pe nepusă masă, trebuie să organizeze o înmormântare. Evenimentul ar putea scoate la iveală secrete de familie șocante, potrivit cinemagia.ro. Lungmetrajul SF “Alita: Battle Angel/ Alita: Îngerul războinic”, de Robert Rodriguez, a coborât un loc, până pe al treilea, cu încasări de 7 milioane de dolari de vineri până duminică. Actorii Jennifer Connelly, Rosa Salazar, Christoph Waltz și Mahershala Ali țin capul de afiș în aventurile SF depănate pe mâna electronică a Alitei, o tânără cyborg care nu își amintește mare lucru, dar are ochi mari și poate să ducă multe din problemele lumii fără să se bazeze doar pe micile pompe hidraulice care îi acționează resorturile. Surxsa: Mediafax