Animația “Toy Story 4”, pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

A patra parte a francizei “Toy Story” beneficiază de vocile unor actori precum Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key și Keanu Reeves și prezintă povestea unei noi jucării, Forky, ce se alătură găștii lui Woody într-o nouă aventură.

Pe poziția a doua în box office-ul nord-american se află o altă premieră, horrorul “Jucăria ucigașă/ Child’s Play”, de Lars Klevberg, care a avut încasări de 14 milioane de dolari. O reimaginare contemporană a clasicului horror din 1988, filmul spune povestea unei mame, Karen (Aubrey Plaza), care își crește singură fiul, Andy (Gabriel Bateman), și îi dă acestuia în dar o păpușă Buddi, fără să-și dea seama de forțele sinistre care stau ascunse în această jucărie, potrivit cinemagia.ro.

Lungmetrajul “Aladdin”, de Guy Ritchie, se menține pe locul al treilea, cu încasări de 12,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Noua producție Disney, care combină actorii reali și animația, îi are în distribuție pe Mena Massoud, în rolul Aladdin, Naomi Scott, ca Jasmine, și Will Smith, în rolul duhului.

Liderul săptămânii trecute, “Bărbați în negru Internațional/ Men in Black: International”, de F. Gary Gray, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 10,7 milioane de dolari, iar pe poziția a cincea se află animația “Singuri acasă 2/ The Secret Life of Pets 2”, de Chris Renaud și Jonathan del Val, care a vândut bilete de 10,2 milioane de dolari.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul nord-american la sfârșitul săptămânii trecute este completat de “Rocketman”, de Dexter Fletcher (5,6 milioane de dolari), “John Wick 3: Război total/ John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, de Chad Stahelski (4 milioane de dolari), “Godzilla II: Regele Monștrilor/ Godzilla: King of the Monsters”, de Michael Dougherty (3,7 milioane de dolari), “X-Men: Dark Phoenix”, de Simon Kinberg (3,6 milioane de dolari), și de “Shaft”, de Tim Story (3,5 milioane de dolari).

