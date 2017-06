Antalya, între relaxare şi aventură

Vrei să te relaxezi la soare, pe marginea piscinei sau pe malul mării? Vrei să îşi petreci zilele toride în răcoarea unui bar, pentru ca seara să participi la spectacole fascinante? Sau poate ai curaj să urci în munţi, la peste 2.300 de metri? Mai mult, te „ţine” să faci rafting ori să explorezi zările la ghidonul unui ATV? Vrei să mergi în concediu singur, cu familia sau cu un grup de prieteni? Dacă răspunsul tău este „da” la cel puţin una dintre întrebări, atunci poţi alege, cu siguranţă, Antalya. Zona din Turcia seamănă cu un colţ de Rai, indiferent de oraşul pe care îl alegi ca şi destinaţie. Că o fi Antalya, că o fi Kemer sau chiar oraşul istoric Side, toate îţi garantează o vacanţă de neuitat. Turcii au cam renunţat la ideea de hoteluri şi se axează mai mult pe resorturi, pe „mici orăşele” în care ai activitate 24 de ore pe zi, fără să te plictiseşti. Odată intrat în resortul pe care ţi-l alegi, cu greu mai ieşi din el. Şi asta pentru că ai la îndemână orice îţi doreşti, în calitate de turist. De la angajaţi care se „fac preş” în faţa ta numai ca să fii mulţumit, la condiţii şi servicii pe care ţi le imaginezi doar în cele mai frumoase vise ale tale. Mai toate resorturile se întind pe hectare întregi, cu acces direct la Marea Mediterană, iar cuvântul de ordine este „luxul”.

Pe imensele suprafeţe de teren, turiştii au la îndemână piscine, tobogane pentru copii şi pentru adulţi, terenuri de sport, săli de forţă, amfiteatre, săli de cinema, săli de conferinţe, mini-cluburi pentru copii, toate fiind gratuite pentru clienţi. Iar dacă multitudinea de activităţi din interiorul resortului nu sunt suficient de palpitante pentru clienţi, aceştia au la îndemână multe alte posibilităţi de a avea o vacanţă de neuitat. În apropierea oraşului Tekirova, zona Kemer, se află vârful Tahtali, de 2.365 de metri. Dacă ai picioare bune, poţi să urci până sus pe traseele special amenajate pentru turişti. În schimb, dacă vrei să admiri peisaje greu de egalat, poţi să te urci în telecabina care te va plimba până pe vârful muntelui. Având o lungime totală de peste patru kilometri, această telecabină este una dintre cele mai mari din Europa. La aproximativ 2.000 de metri telecabina „sparge” plafonul de nori, iar odată ajuns pe vârful Tahtali, ai ajuns pe „acoperişul lumii”.

„Dacă cerul este senin, vizibilitatea este de vreo 80-90 de kilometri”, spun cei de acolo. Pe vârful Tahtali poţi să forţezi limitele adrenalinei, lăsându-te aruncat cu o „praştie” până la 20 de metri în sus, plutind efectiv înafara muntelui. În schimb, dacă nu ai atâta curaj, poţi să admiri în linişte peisaje de vis, munţi şi păduri, chiar oraşul de la poalele vârfului. Dacă nici Tahtali nu te satură de adrenalină, atunci ai varianta raftingului. Coborârea cu barca pneumatică pe un râu de munte, pe apa care are 6-8 grade Celsius, lupta cu valurile şi curenţii te vor cuceri, cu siguranţă. Iar dacă mai ai energie, poţi pleca în expediţie cu ATV-ul pe un traseu care îmbină zona de deal cu malurile râului.

În schimb, dacă eşti genul de om mai liniştit, dacă vrei să petreci o zi fascinantă cu familia ori prietenii, poţi alege Aquaparcul tematic The Land of Legends, un aquaparc uriaş, care are peste 50 de tobogane de diferite mărimi şi niveluri de dificultate, care are un amfiteatru uriaş în care sunt prezentate spectacole cu delfini. Dacă vrei să faci ceva special, poţi chiar să înoţi cu delfinii, să te pozezi cu ei ori să admiri „zborul” pisicilor de mare prin apă.

Una dintre temele cele mai intens dezbătute când vine vorba despre Antalya se referă la siguranţa turiştilor. Aceasta ar trebui să fie ultima ta grijă. Nici măcar nu o să ai timp să te gândeşti la acest aspect. Şi nici nu e cazul. Antalya este o zonă mai sigură chiar decât Aradul. Pentru că acolo îţi poţi lăsa bagajul nesupravegheat, nimeni nu se va atinge de el. Termenul de „furt" nici măcar nu există în vocabularul turiştilor din resorturi. Totodată, ziua nu vezi „ţipenie" de poliţist pe străzi, iar seara aceştia îşi fac apariţia subtil, încercând să treacă neobservaţi pentru ca turiştii să nu simtă vreo presiune ori vreo ameninţare.

