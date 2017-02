Antrenamente la capacitate maximă

Oliva Nova. După patru zile de pregătire, cu un joc de verificare strecurat în ziua a doua, utiştii sunt, practic, la finalul primei treimi din cantonament.

Antrenorul Laurenţiu Roşu susţine că înfrângerea din „amical” se poate explica şi prin faptul că echipa germană de liga a IV-a, TSV Steinbach, era spre final de cantonament, aşadar, mai pregătită decât formaţia arădeană.

Condiţii foarte bune

În Spania, la Oliva Nova, UTA are condiţii foarte bune, o spune chiar antrenorul. „Avem tot ce ne trebuie, iar clima ne ajută foarte mult. Băieţii sunt receptivi, răspund fără probleme la solicitările mele, şedinţele de pregătire se desfăşoară la capacitate maximă. Miercuri, am făcut doar un singur antrenament, tehnico-tactic, bazat în special pe finalizare în faţa porţii. Joi, am trecut la două antrenamente, fizic, dimineaţa, iar după-amiaza tactic. Vineri facem tot două, dimineaţa rezistenţă, iar după-amiază, cu mingea, tehnico-tactic” – ne-a declarat Laurenţiu Roşu.

Probleme pentru Andor

Dacă la plecarea în Spania exista doar o problemă medicală, macedoneanul Adili fiind uşor bolnav, iată că a apărut primul jucător cu complicaţii. Este vorba de Cristian Andor. Acesta nu s-a pregătit azi cu colegii săi, deoarece are dureri la nervul sciatic. Adili, în schimb, pare că şi-a revenit, el participând la antrenamente cot la cot cu ceilalţi coechipieri.

Se caută un atacant

Conducătorii clubului UTA au rămas acasă, iar asta pentru că Laurenţiu Roşu „le-a comandat” un atacant. Cum el nu a mai ajuns, Grădinariu&comp. tot studiază ofertele de pe piaţă, pentru a putea rezolva problema. Nu-i uşor de găsit un atacant de valoare, iar cei care erau doriţi, ori erau prea scumpi, ori au refuzat să vină la Arad.

Mâine, al doilea „amical”

S-a perfectat, în ultima clipă, un joc de verificare cu austriecii de la Sturm Graz. În această situaţie, cel mai probabil, „amicalul” cu sud-coreenii de la FC Seongam nu va mai avea loc. Să sperăm că în această partidă elevii lui Roşu vor avea un ritm mai bun, lucru de care s-a plâns antrenorul după meciul cu nemţii.