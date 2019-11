Antrenorii s-au felicitat reciproc 

Trebuie să luăm partea pozitivă din acest meci, l-am controlat în marea majoritatea sa, am reușit să avem o posesie, din păcate nu am reușit să împingem liniile de construcție foarte sus. Cred că dacă am fi marcat în prima repriză, gestionam altfel partida. În partea a doua, FC Argeș a avut acele ocazii pe greșeli individuale mari ale noastre. Noi am insistat, am încercat să presăm chiar și înspre final. Băieții sunt supărați, sunt frustrați că din aceste două deplasări am reușit să luăm doar două puncte, dar Cluj și Argeș sunt două echipe puternice. Sunt puncte adunate, rămânem acolo, chiar dacă mai avem restanțe”.

La rândul său, tehnicianul piteștenilor, Ionuț Badea a spus: „Cu puțină atenție, oricare dintre cele două echipe ar fi putut marca, iar cealaltă nu ar mai fi avut puterea să revină. Până la urmă, rămânem un punct. pe care putem spune că l-am câștigat, dar, la fel de bine, putem afirma că am pierdut două. Au fost două echipe bine organizate care n-au lăsat foarte multe spații una pentru cealaltă. Țin să-l felicit pe Gyuszi pentru că este un antrenor care lucrează și aplicat, nu doar analitic. Percepția mea despre UTA se raportează la cum erau sau cum sunt echipele lui Dan Petrescu. Adică, o echipă greu de bătut, cu calitate individuală și la nivel de forță explozivă peste medie”.