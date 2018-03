Antrenorii știu care a fost momentul psihologic al meciului

Știam de calitățile lor, e o echipă grea a campionatului, au avut un plus de calitate în prima parte. Apoi, în repriza secundă, am reușit să întoarcem jocul și – până la urmă – cred că victoria este meritată. Ratarea penaltyului a fost un moment important al jocului, dacă Afumațiul marca probabil că alta era desfășurarea partidei după aceea. Dar, sincer, am crezut în Robert (n.n. – Bodea), am crezut că poate apăra acea lovitură de pedeapsă. Suntem într-un moment bun, dar mai sunt multe de îmbunătățit, deoarece suntem pe un loc în clasament ce nu onorează numele UTA-ei”.

La rândul său, antrenorul echipei CS Afumați, Vasile Neagu a declarat: „Consider că UTA și-a dorit mai mult victoria decât noi. Așa se întâmplă când o echipă are nevoie de puncte, iar cealaltă se află într-o zonă în care își permite să evolueze și relaxat. Felicit UTA pentru victorie, e una meritată și sper că prin această izbândă să apară și reconcilierea dintre fani și staff, mai ales că primii fac și ei parte dintr-un meci. Suporterii sunt un aliat al echipei și de aceea ar fi bine să fie liniște la UTA, un club pe care eu îl respect. Pe de altă parte, trebuie să spun că sunt dezamăgit de rezultatul și jocul echipei mele, am pierdut trei puncte care ne îndepărtează de locul de baraj. Nu vom renunța, dar e un semnal de alarmă, asta chiar dacă am avut ocazii de a marca, este inadmisibil să nu putem controla jocul. Nu de alta, dar UTA are în acest moment foarte mulți jucători tineri și trebuia să nu avem emoții la un acest meci. A fost un adevărat moment psihologic la ratarea penaltyului, pentru că apoi am făcut pasul înapoi și am oferit posibilitatea adversarului să iasă la joc și să-și creeze faze de gol. Alta putea fi situația dacă era 2-0 pentru noi, dar noi trebuia să facem același joc al nostru, combinativ, chiar și cu un gol avans”.