Antrenorul Andrei Pavel: „Lucrăm la încredere”

„Prima colaborare cu Marius Copil am avut-o când el avea 18 ani, iar eu făcusem o pauză. Nu puteam să joc atunci din cauza unor dureri la spate. Dar îl ştiu pe Marius şi de la Cupa Davis, e foarte uşor să lucrezi cu el. Sper să pot să-l ajut să intre în top 50. Asta vrem să facem, să ajungă în primii 50 cât mai repede. El are unul dintre cele mai bune servicii din circuit, acum lucrăm şi la încrederea lui pentru a-l aduce acolo unde ar fi locul lui. Voi fi alături de Marius tot timpul, vom face programul şi pentru anul viitor. Sunt angajat pe tot anul şi voi fi alături de el cât mai mult”, a precizat Pavel.

Înainte de a fi antrenorul „Tunarului din Carpați”, Pavel a făcut parte, vreme de un an de zile, din echipa liderului mondial WTA, Simona Halep.

Pe „tablou” la Stockholm

Marius Copil – locul 96 ATP – va juca în această săptămână pe tabloul principal al turneului ATP de la Stockholm, dotat cu premii în valoare de 686.080 de dolari. Adversarul său este americanul Bradley Klahn, tenismen de 28 de ani clasat pe locul 104 mondial.