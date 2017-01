Antrenorul de arte marțiale îşi caută mâna bionică

Rămas fără o mână, în urma unui accident, la doar 16 ani, pe când lucra într-o măcelărie, tânărul de 33 de ani vrea să strângă bani pentru a-şi cumpăra o proteză bionică. Luptătorul îşi doreşte această mână pentru a-şi putea îmbrăţişa copilul nou-născut. „Bebeluşul meu are 25 de zile. O să fie urmaşul meu în viitor şi această proteză mă va ajuta, probabil, să îl ţin în braţe cu două mâini”, a spus antrenorul.

Valentin Macsim practica un stil de arte marţiale adaptat posibilităţilor sale, dar inspirat din stilul lui Bruce Lee. Luptătorul fără mână din Arad are gradul de maestru, fiind, practic, singurul antrenor de arte marţiale fără braţ. Luptătorul fără mână are 33 de ani.

20 de ani de arte marţiale

A început să practice kung-fu în urmă cu 20 de ani, iar de 15 ani este instructor de arte marţiale. „Am făcut stilul luptătorului fără o mână. Adversarul atacă cu lovituri de pumni, apărare laterală şi o să facem cu o lovitură de picior. Garda sus, ieşire, lovitură de picior. Foarte important la această tehnică este să stăpâniţi centrul de greutate pe piciorul stâng”, explică tehnica sa Valentin Macsim. Cu ambiţie, „luptătorul fără mână” a reuşit, în doar câţiva ani, să îşi impună propriul stil de arte marţiale, dar şi respectul. Practic, după doar 4 ani, Valentin era cel mai tânăr instructor cu grad de maestru din România şi unicul cu un singur braţ din lume.

„La început, antrenamentele erau mai grele, deoarece eram la început şi nu prea ştiam. În 2004, când am devenit instructor, am început să adaptez şi să împrumut mai multe tehnici şi din alte stiluri. Am combinat stilul win tzu şi stilul jet kundo, stilul lui Bruce Lee şi am făcut stilul luptătorului fără mână”, povesteşte tânărul antrenor.

Un model

„M-a impresionat foarte mult, fiind un model de viaţă pentru sportivi. Este foarte serios şi are un suflet foarte bun. Pe toţi copiii îi învaţă, la nivelul lor de pregătire. În jitkundo el şi-a individualizat tehnicile la posibilităţile lui şi chiar a ajuns la performanţe deosebite”, a declarat Ionel Pintea, directorul tehnic al asociaţiei sportive. Luptătorul fără mână a antrenat sute de sportivi. Elevii sunt foarte încântaţi de ceea ce au învăţat de la maestrul lor. Destinul arădeanului cunoscut drept singurul luptător-instructor de arte marţiale fără mână din lume, s-a schimbat pe când acesta avea doar 16 ani. Pe atunci Valentin lucra într-un abator, pentru a-şi câştiga existenţa. Un accident nefericit a făcut ca adolescentul să îşi piardă o mână, astfel că, de atunci, viaţa lui s-a schimbat radical. Pentru a răzbi, Valentin s-a antrenat chiar şi 8 ore pe zi, dar cea mai grea luptă din viaţa sa începe de-abia acum, când şi-a propus să se bată pentru a obţine o mână bionică.

70.000 de dolari proteza

„Am găsit o proteză bionică la un centru pentru militari, din SUA. Această proteză bionică te ajuta ca să mişti mâna ca o mână reală, e pe senzori şi ajunge până la 70.000 de euro”, a explicat antrenorul. Luptătorul fără mână, care a devenit şi tată, de curând, şi-a pus această dorinţă pentru că vrea să poată, într-o bună zi, să îşi îmbrăţişeze copilul. „Proteza te ajută în viaţa reală pentru că ea nu o să poată să facă mişcări rapide, ca în arte marţiale, dar poţi să duci o găleată de apă, poţi să îmbrăţişezi…”, a spus tânărul. Valentin Macsim, luptătorul fără mână, locuieşte cu chirie, împreună cu soţia şi cu băieţelul nou-născut. Singura lui sursă de venit este taxa modică pe care o plătesc elevii săi, la kung-fu. Pentru proteza bionică pe care doreşte să şi-o cumpere Valentin ar trebui să strângă aproximativ 50.000 de euro.

Donaţii

Donaţiile pot fi făcute într-un cont deschis de curând, pe numele său, la o bancă comercială pe numele Macsim Vasile Valentin RO28BACX0000000240945000 Unicredit Bank.