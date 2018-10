Antrenorul român care va câştiga 3 milioane de euro dacă echipa lui rămâne în prima ligă

După 25 de etape, trupa antrenorului române e pe ultimul loc, la 6 puncte de poziţia ce-i asigură prezenţa încă un sezon pe prima scenă.

“Dacă rămâne în prima ligă, Dan Petrescu va încasa o sumă foarte, foarte mare. O să ajungă la o sumă în jur de 8 milioane de euro anul viitor, dacă va menţine echipa. Facem supoziţii cu Dan Petrescu, că revine la CFR Cluj, pentru că el nu vrea să renunţe! În plus, nici chinezii nu au de gând să se despartă de el”, a spus Bogdan Mara, un apropiat al lui Dan Petrescu, la Digi Sport.

“Eu ştiu mai multe. El are acolo un contract foarte bun, mai are un an din iarnă, aşa că este legat. E un contract mare, care se va derula chiar dacă va retrograda. Nu este condiţionat de rezultat iar până acum din discuţiile mele cu Dan, şi vorbesc destul de des cu el, nu i s-a transmis că nu ar mai fi dorit la echipă din iarnă”, a mai spus Mara. În prezent, Olăroiu e cel mai bine plătit, cu un salariu de 7 milioane de euro pe an de la Jiangsu Suning.

Sursa: Mediafax