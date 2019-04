Antrenorul Tudor mai rămâne un sezon la Crişul

Iată declarația de presă integrală a antrenorului: „Acum la final de sezon simt că vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe parcursul acestui sezon, dar nu numai. După cum știți, eu am activat timp de 9 ani la echipă de băieți, au fost 9 ani minunați în care am evoluat foarte mult, am cunoscut mulți oameni frumoși dar și am dat Ligii Naționale și loturilor de seniori și tineret numeroși jucători. A fost o experiență unică, o experiență pe care am trăit-o la maxim mereu! Venind vorba de experiențe unice, vara trecută am acceptat o provocare extrem de interesantă..să antrenez o echipă de fete, o echipă de fete frumoasă dintr-un oraș mic dar cu ambiții mari ! Nu știam ce mă așteaptă, sincer.

Primele zile au fost foarte grele, m-am acomodat puțin mai greu dar cu ajutorul tuturor celor din jur am reușit să fac față cu brio acestui test! Am ajuns foarte departe datorită fetelor din echipă care au depus o muncă titanică și oamenilor din conducere și am ajuns unde nimeni nu credea că vom ajunge așa de rapid – la turneul semifinal și cu speranțe de Liga Floriilor!

A fost un sezon minunat, un sezon cu fluctuații dar am terminat frumos pe locul II în Divizia A. Dar pentru mine personal lucrurile bune continuă, datorită sezonului foarte bun făcut am semnat prelungirea contractului pe încă un sezon!

Nu închei până nu mulțumesc tuturor oamenilor care au fost lângă mine în tot acest timp, așadar: mulțumesc sponsorilor care s-au implicat enorm de mult în creșterea noastră, mulțumesc oamenilor din viața mea pentru că au fost lângă mine și încă o fac, mulțumesc fetelor de la CS Crișul Chișineu-Criș alături de care am fost o echipă unită și frumoasă, mulțumesc președintelui Dani Cherecheș și conducerii, primăriei Chișineu-Criș, domnului primar, secretariatului prin doamna secretară, managerei secției de handbal Casutiu Lucreția, doamnei Florica Boldor, cea care a avut încredere în mine și a înființat o echipă care crește frumos; nu în ultimul rând aș vrea să aduc mulțumiri suporterilor care ne-au susținut pe tot parcursul sezonului!

Sper ca anul competițional care vine să ne găsească mult mai puternici ca echipă și îmi doresc foarte mult să continuăm să lăsăm în urmă ceva frumos! Ne vedem la turneul semifinal! Hai Crișul!”.