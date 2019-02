Anul nou chinezesc la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Arte marțiale, caligrafie tradițională chinezească, tăieturi de hârtie, recital de poezie, interpretare corală și instrumentală, costume tradiționale chinezești, toate au fost prezentate pe scena din sala festivă a UAV. Cei care au adus cu ei spiritul Chinei la noi, în oraș, au fost cei de la Institutul Confucius din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, parteneri ai Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Protagoniștii, pe lângă profesorii din cadrul institutului, au fost elevii și studenți arădeni care învață limba chineză în cadrul orelor oferite de Confucius. Nu mai puțin de șapte unități școlare sunt implicate în promovarea culturii și limbii chineze: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad, Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal”, Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad și Liceul Național de Informatică.

Mesajele invitaților speciali

„Suntem foarte fericiți să celebrăm Festivalul chinezesc al Primăverii împreună cu prietenii noştri din Arad precum într-o familie. Este un eveniment important pentru fiecare dintre noi şi sperăm ca, în viitor, să aducem cultura Chinei publicului din România”, a declarat directorul chinez al Institutului Confucius, Feng Shaozhong.

„Sărbătoarea Anului Nou chinezesc este una din cele mai importante evenimente din an pentru poporul chinez. În acest an am avut onoarea să o sărbătorim împreună cu partenerii noștri din Arad, gazdele noastre primitoare fiind Universitatea Aurel Vlaicu. Mulțumesc conducerii Universitatii pentru primirea de excepție, pentru deschiderea şi interesul față de limba şi cultura chineză; toate acestea stau dovada unei colaborări fructuoase pe termen lung sub egida prieteniei şi bunei înțelegerii” a declarat directorul român al Institutului Confucius, Nicolae Şera.

„Este un eveniment special pentru universitatea noastră și suntem bucuroși și onorați că partenerii noștri, Institutul Confucius, a decis să serbeze Noul An Chinezesc la universitatea noastră. Ne bucură interesul arădenilor pentru cultura și limba chineză și suntem siguri că, în viitor, proiectele pe care le vom derula vor atrage la fel de mult atenția arădenilor”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.

Participanți la eveniment

Au onorat cu prezența lor ministrul educației, Ecaterina Andronescu, secretarul de stat în MEN, Petru Andea, Florentina Horgea, prefect al județului Arad, deputatul Dorel Căprar – preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, prof.univ.dr. Ramona Lile – rector Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci – Rector Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, conf.univ.dr. Mihai Marcoci prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, inspector școlar general Anca Stoenescu, reprezentanți ai Consiliului Județean Arad și Primăria Arad, Din partea Institutului Confucius au fost prezenți cei doi directori: doamna prof. Feng Shaozhong, director chinez al Institutului și domnul conf. univ. dr. Nicolae Șera, director român al Institutului.

