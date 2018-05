FARCAS ALIN titular al proiectului „AMENAJARE PARCARE” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare – Nu se supune impactului asupra mediului si/sau evaluarii adecvate – de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul mentionat mai sus, propus a fi realizat in Pincota, str. Tudor Vladimirescu, in dreptul numerelor 91-93, jud. Arad.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, de luni pana vinery, intre orele 08-16, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmar.ro