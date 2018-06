ANUNT PUBLIC Etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ initial de AAPL

Primarul Comunei Seitin anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona elaborarea propunerilor de PUZ si RLU ”INFIINTAREA UNEI FERME DE CRESTERE A SUINELOR” in Jud. Arad, com Seitin de catre investitorul privat SC EVROM PIGS SRL proprietar al terenului in suprafata de 41600 mp identificat prin CF 302591.

Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare a planului si a obIectivelor PUZ: : ”INFIINTAREA UNEI FERME DE CRESTERE A SUINELOR”- imobilul se alfa in Extravilanul comunei Seitin. Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 02.07.2018 ora 10 la sediul Primariei Comunei Seitin. Cei interesati pot trimite la Primaria Comunei Seitin observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termenul de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunt, iar raspunsurile se vor posta si afisa in 10 zile calendaristice la sediul primariei Seitin. Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului Mirela Siclovan – telefon: 0257415114. Primar, Mircea Tototrean