AOA: Check-in la Captain Stage pentru călătorii în lumea muzicii electronice cu artiști internaționali

Printre cei care vor conduce Captain Stage se numără: Yousef, Neverdogs, Jose Maria Ramon, Gruuvelement’s, Radu M., PoL și Tension.

Yousef

DJ, producător, organizator de evenimente și deținător de cluburi, Yousef transmite dragostea lui pentru muzica electronică prin tot ceea ce face. Dj-ul aduce împreună ritmuri seducătoare și o energia autentică a muzicii techno. Pasiunea lui rămâne la fel, indiferent dacă se află în fața a 10 000 de oameni sau a 100. Din Ibiza în Indonezia, Argentina și Statele Unite ale Americii, artistul a mixat în toate colțurile lumii, atât singur, cât și cu set-uri back-to-back alături de legende precum Eats Everything, Carl Cox, Laurent Garnier & Nic Fanciulli. Renumit pentru single-uri precum “Come Home”, “Float Away” și “Analogue Times”, Yousef arată de fiecare dată că imaginația și creativitatea lui nu au limite.

Neverdogs

Povestea The Neverdogs include talent, pasiune și cunoștințe tehnice. A început în 2000, în Flor-ența, când Tommy Paone și Marco de Gregorio au făcut echipă, duo-ul cucerind în scurt timp pub-licul și setând trend-uri în lumea muzicii electronice. Patru ani mai târziu li s-a alăturat și Davide Ruberto, grupul câștigând deja o reputație de respectat în lumea DJ-ilor și producătorilor. În iarna lui 2005 au fost numiți rezidenți ai clubului Egg din Londra. Tot în acea perioadă, cei trei au strâns o comunitate impresionantă în jurul muzicii lor, în Ibiza, unul dintre locurile de referință pentru muzica electronică din Europa. Au continuat să uimească lumea întreagă cu muzica lor, devenind o prezență constantă în cluburile de profil, dar și în cadrul petrecerilor private. La Arad Open Air Fes-tival, Neverdogs se pregătesc să transforme Captain Stage într-un spațiu în care muzica, efectele vizuale și magia aeroportului vor scrie un nou capitol în povestea muzicii electronice.

Jose Maria Ramon

Director muzical și DJ la Ibiza Global Radio, artistul s-a născut în Ibiza, locul perfect pentru in-spirație, creativitate și lansare pe scena muzicală electronică. Primul contact cu lumea radioului l-a avut la 13 ani, când a dezmembrat radioul bunicii ca să poată pune muzica lui. Curiozitatea nativă este unul din motivele pentru care este prezent în lumea radioului de 25 de ani. Ibiza Global Radio a luat naștere în 2004, oferind publicului ocazia de a asculta muzică electronică 24 de ore din 24. Jose Maria Ramon a creat 3 emisiuni celebre de radio: “Morning Sounds”, ”Melodías para tu sofá” și ”LG2dClub”. Cunoscut la nivel internațional, atât în Europa cât și în alte zone ale lumii, în prezent se concentrează pe colabărări cu label-uri faimoase și artiști alături de care lucrează la noi proiecte.

Gruuvelement’s

Mihai și Sile se joacă cu sunete techno, tech house și house de mult timp, iar din 2010 fac asta îm-preună sub numele de GruuvElement’s. Creativi și pasionați e muzică, cei doi au lansat numeroase EP-uri și se bucură de susținerea unor nume mari din muzica electronică, precum: Carl Cox ,Marco Carola , Roger Sanchez, Pete Tong, Richie Hawtin, Chus&Cebalos, Wally Lopez, Markus Homm, Steve Lawler, Ray Okpara, Yousef, Neverdogs și alții.

Radu M

Ritmul care se simte pur și simplu în aer face publicul să danseze fără oprire. Sunetele din muzica lui Radu M sunt atât de intense încât pătrund adânc în suflet și te fac să te îndrăgostești pe loc de munca artistului. Talentatul DJ și producător din lumea muzicii underground este atent la fiecare detaliu din seturile sale, iar pentru că face asta de la 16 ani, știe cum să cucerească fiecare as-cultător de muzică techno. A călătorit în lumea întreagă și a dovedit că muzica vorbește prin emoții. De asemenea, a lucrat cu nume cunoscute de pe scena românească de techno, precum:

Dubtil, Sepp, Cristi Cons, Suciu, Priku, Arapu, Herodot, Dan Andrei. Nonetheless.

PoL

Pe numele său real Paul Vasilescu, PoL s-a născut în București. Curiozitatea pentru muzică a apărut când a participat la prima sa petrecere din binecunoscutul club Silver. A ajuns acasă și a început să caute metode care să-l ajute să înțeleagă procesul, descoperind singur noțiunile de bază în producția muzicală. Formându-și caracterul și punând suflet în muzica sa, artistul și-a îmbunătățit, pe parcurs, abilitățile tehnice. Cariera sa a început în 2007, iar în 2012 a devenit rezident în Fly-Board Snagov și Pop Bar by Van Gogh, dar și altele în anii următori. Din 2017 este parte și din We Are Golan, unde este DJ rezident și Event Manager. Printre genurile sale preferate sunt funky house, nu-disco, deep-tech, techno, progressive, dar și minimal și micro.

Tension Inspirat de muzica Soul și dance a anilor ’80, Tension și-a clădit destul de devreme drumul prin muzica electronică. De asemenea, ascultând genuri precum Hip Hop, Metal sau Drum and Bass, Tension și-a definit cariera printr-o îmbinare curajoasă de elemente din toate genurile muzicale de calitate. Sunetele eclectice ale lable-urilor precum Basic Channel, Perlon or Ostgut Ton l-au făcut să își dorească să caute diferite feluri prin care să aducă în muzica lui elemente noi și diferite. Acumulând experiență încă din 2006, de când muzica lui este prezentă în numeroase cluburi și festivaluri, acesta a lucrat cu Kaputt Musik, 91 Records, urmând ca în 2009 să devină co-fondator al Nulectric Records. Își construiește live set-urile după aceleași principii, urmărind cu atenție dorințele publicului său, fiind, totodată, la curent cu tendințele muzicale ale genului techno.

Printre artiștii care vor da CHECKIN la Arad Open Air Festival se află: ATB, Nervo, Goran Bregovic, Yousef, Neverdogs, Jose Maria Ramon, Tofu Production, Maayan Nidam, La Mache, Herodot, Van-otek, Addo, Almud, Beard&Butter, Dirty Slippers, Gojira&Planet H, Gruuvelement’s, Herck, Mac-arie, Ninho, OCS, Pol, Radu M., Snazu, Somesan, Subcarpați, Șuie Paparude, Tension, Vama și Vița de Vie. Organizatorii urmează să anunțe și alte nume care vor completa programul evenimentului..

Cei care doresc să se bucure de magia Arad Open Air Festival, pot achiziționa abonamente pe http://www.openairfestival.ro/tickets/ sau în Arad la Curtea veche – blvd. Revolutiei, no. 85, Kf arad, Piata Avram Iancu, no. 11, Wishes caffe & pub, blvd. Revolutiei, no. 99, Dom Caffe – Calea Aurel Vlaicu (Bloc Z20), Tucano Coffee – Calea Aurel Vlaicu 10-12. Restaurant Noi Ared Uta. Prețul unui abonament este de 135 lei.

Informații despre festival sunt disponibile pe www.openairfestival.ro, pagina de Facebook a festi-valului, https://www.facebook.com/aradopenair/și pagina de Instagram – https://www.instagram.com/aradopenair/.

Organizatori: Centrul de Excelență Arad, AOA Agency și Neverland Place.

Parteneri principali: Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad.