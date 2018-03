Aparatură modernă la Secția Chirurgie II – investiție de peste 400 mii euro!

Peste 300.000 de euro au investit Consiliul Județean, Primăria Municipiului și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență în dotarea și modernizarea saloanelor și a Blocului Operator din cadrul Secției Clinice Chirurgie Generală II. O investiție de 100.000 de euro s-a realizat și în aparatură modernă de anestezie.

Strategie comună

Președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca, a declarat că printr-o strategie comună cu Primăria, odată cu modernizarea secției Chirurgie II pacienții arădeni au câștigat o secție care este printre primele din țară, ca nivel de dotare, iar cadrele medicale de aici sunt profesioniști recunoscuți, coordonați de dr. Alexandru Dumnici. „Consiliul Județean a investit peste 27 de milioane de euro în sistemul arădean de sănătate publică, de la preluarea sa, în anul 2010. În mod regretabil, Guvernul nu a mai alocat bani pentru modernizarea Spitalului Județean. Realizăm cele mai mari investiții în sistemul de sănătate publică din Arad, din ultimii 40 de ani! Valoarea totală a proiectelor depuse pentru îmbunătățirea sistemului medical arădean de către Consiliul Județean este de aproximativ 52 de milioane de euro!” – a declarat președintele Consiliului Județean Arad, în cadrul unei conferințe de prezentare a aparaturii ajunsă la Secția Chirurgie II.

„Împreună cu Consiliul Județean am reușit să dotăm și să modernizăm Secția Clinică Chirurgie Generală II. Aceasta este doar o etapă deorece în perioada următoare vom continua utilarea celorlalte secții din fostul spital municipal – unde primăria are responsabilitate – cu aparatură medicală esențială în tratarea pacientului. Pentru anul acesta am alocat, pentru spital, un buget de un milion de euro”, a declarat și Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad.

Aparatura din spital

Pentru dotarea celor două săli de operație s-au cumpărat: o masă de operație hidroelectrică, lampă scialitică smart – singura din regiunea noastră, aspirator de fum chirurgical, turn de laparoscopie, harmonic scalpel (cu ajutorul căruia se poate secționa un țesut fără să fie ars sau lezat ceea ce duce la reducerea riscurilor intra și post-operatorii precum și la minimalizarea suferinței pacientului), electrocauter, încălzitor sânge și plasmă dar și diferite fluide medicale, lampă UVB care asigură decontaminarea și mediul aseptic. Pentru fiecare sală de operație s-a achiziționat mobilier medical din inox: patru mese mayo, patru scaune chirurg, patru mese de transfer și suport aparatură, două mese de servire instrumentar medical.

Una dintre cele mai importante investiții în aparatura medicală se referă la achiziționarea aparatului de radiologie, mobil. „Datorită acestuia, pacientul numai este nevoit să fie transportat dintr-o parte în alta pentru investigațiile medicale – se pot face atât în sala de operație cât și la patul pacientului”, a explicat . dr. Alexandru Dumnici. De asemenea, în blocul operator s-au făcut investiții, în vederea asigurării circuitelor medicale conform normativelor în vigoare. În acest sens blocul operator a fost recompartimentat și s-a montat tâmplărie din PVC.

„Mă bucur că astăzi avem o secție modernă, dotată cu aparatură performantă necesară bunei desfășurări a activității medicale. Vreau să felicit pe această cale echipa de medici, care a reușit an de an, să își țină aproape și să crească viitorii medici ai secției, astfel încât să ducă mai departe calitatea și profesionalismul actului medical. Mulțumim Primăriei Municipiului Arad și Consiliului Județean Arad care au înțeles necesitățile secției și și-au unit forțele pentru a o ridica la standarde europene”, a declarat Ec. Carmen Lucuța, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

În perioada următoare pe Secția Clinică Chirurgie Generală II vor mai ajunge: o targă de transfer, o masă de operație pentru sala II și două truse cu instrumentar.