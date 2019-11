Apare un parc nou în centrul Aradului

Consiliul Judeţean Arad a anunţat încă din luna august faptul că zona verde cuprinsă între Hotelul Continental şi fosta Prefectură, respectiv clădirea de pe Bulevardul Revoluţiei, numărul 81, va deveni un parc. Totul, în parteneriat cu Asociaţia Rubio, care s-a oferit să proiecteze gratuit acest nou parc. Între timp, la acest proiect s-a alăturat şi firma Aptiv, care a alocat fonduri pentru realizarea acestui parc. „Ne-am pus toţi la aceeaşi masă şi a ieşit un proiect foarte frumos. Vorbim despre o zonă centrală pe care, în prezent, nu o vede nimeni. Dar, în curând, acolo va apărea un parc pe care am decis să îl denumim după regretatul Bujor Buda, o personalitate a oraşului nostru care a promovat valorile urbanistice ale Aradului”, a anunţat Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. De cealaltă parte, Andreea Meici, reprezentat al firmei Aptiv, a povestit cum firma a ajuns să finanţeze acest proiect: „Noi ne-am dorit să ne implicăm în comunitatea locală. Aici, în judeţul Arad, funcţionăm, de aici sunt angajaţii noştri. În primă fază, noi am venit cu altă propunere, dar după discuţiile pe care le-am avut cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean, am decis să alocăm fonduri pentru realizarea acestui parc. Sperăm ca arădenii să se bucure de acest proiect”. Inginerul peisagist George Fodoca, din partea asociaţiei Rubio, a declarat că „parcul a fost gândit să integreze copacii existenţi, să asigure traficul pietonal cu paşi înierbaţi, plante rezistente la noi care vor colora prin frunze, flori şi vor avea şi un efect olfactiv. Piatra ornamentală va scoate în evidenţă proiectul, va fi o plăcere să îl vedem atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte”. Lucrările vor începe încă de săptămâna viitoare, iar parcul ar urma să fie amenajat până la finele acestui an.

În memoria lui Buda

Acest parc va amenaja, în fapt, întreaga zonă cuprinsă între strada 1 Decembrie şi Bulevardul Revoluţiei. Dispare mica parcare din spatele fostei Prefecturi, iar pe acolo vor fi realizate alei care vor duce spre noul parc, dar şi spre hotel. Reprezentanţii CJA au decis ca acest parc să poate numele lui Bujor Buda şi, cu această ocazie, familia regretatului iubitor al Aradului a decis să realizeze un bust care va ajunge în acest parc. „Vreau să le mulţumesc celor care s-au gândit la tatăl meu şi au decis să denumească acest parc după el. Tata avea o vorbă: nici nu ştiţi ce oraş frumos avem. Păcat că acum nu mai este printre noi, să vadă acest proiect frumos”, a spus Maria Criste, fiica lui Bujor Buda.