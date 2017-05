Aplauze pentru LT Cermei la primul sezon de Liga 3

Fericit pentru că a încheiat pe un onorant loc 8 la prima participare în Liga 3, preşedintele Petre Bulza are planuri mari pentru viitor: „Acum patru etape, după prima victorie cu noii antrenori, am anticipat că vom termina pe locul 8. Cred că nu m-a crezut nimeni de la echipă și din jurul ei, dar iată că am reușit. Zilele viitoare vom bate în cui banca tehnică pentru sezonul următor. Ne dorim continuitate, aşa că ne vom aşeza la aceeași masă, sper să ne înțelegem. Nu ne dăm bătuți, împreună cu domnul primar Vesa și cu ceilalți susținători vom continua în Liga 3-a și cred că nu vom mai repeta greșelile din acest campionat”.