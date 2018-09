Aplauze pentru Piaţa Catedralei!

Dezamăgire pentru cei care se aşteptau ca pieţarii să facă circ în şedinţa CLM de vineri, 21 septembrie, când s-a votat proiectul privind regenerarea urbană din zona Pieţei Catedralei. Nu numai că nu a fost circ, dar au fost aplauze! Cei aproximativ 60 de cetăţeni prezenţi în sala de şedinţă au salutat propunerea Municipalităţii de a realiza în Piaţa Catedralei o piaţă publică pietonală, cu o parcare subterană. Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” (PNL+UDMR) şi 7 „împotrivă” (PSD+ALDE+Marin Lupaş).

Contre Lupaş-Falcă

Deşi proiectul a fost aprobat, nu au lipsit discuţiile pe marginea subiectului. Acestea au fost deschise de consilierul independent Marin Lupaş care l-a interpelat pe Gheorghe Falcă: „L-aş ruga pe domnul primar să ne explice ce se întâmplă cu cei câteva zeci sau câteva sute de oameni care îşi desfăşoară activitatea în această piaţă, fie că este vorba despre societăţi comerciale, fie că este vorba despre persoane fizice, care au o familie de întreţinut şi care mulţi ani îşi aduc veniturile din această activitate, pentru că nu s-a făcut niciun demers pentru o altă locaţie în care aceşti oameni să poată să îşi desfăşoare activitatea” – a punctat Lupaş. El l-a mai acuzat pe primar că ignoră „orice punct de vedere al cetăţenilor acestui oraş, al consilierilor, al celor care vă sfătuiesc şi vă sunt aproape, legat de această piaţă. Îmi menţin poziţia ca pe acea porţiune unde e hala să rămână o piaţă, iar în rest se pot face alte amenajări pe care dumneavoastră le doriţi. Pentru mine, veţi rămâne în istoria Aradului demolatorul acestei pieţe.”

În replică Primarul Gheorghe Falcă a subliniat: „Domnul Lupaş face parte dintre cei care au votat Planul Urbanistic pentru această zonă. Domnul Lupaş a votat primul studiu de fezabilitate, cu parcare -1, -2. Domnul Lupaş şi majoritatea din Consiliul Local au votat finanţare pentru a se realiza DALI pentru noua piaţă de pe strada Ioan Rusu Şirianu. Împreună s-a asigurat o nouă locaţie pe strada Şirianu pentru o piaţă. Şi, de astăzi, după acest vot, intrăm în procedura de proiectare-execuţie. După ce se finalizează licitaţia proiectare şi execuţie, constructorul are timp să finalizeze această investiţie în 24 de luni.”

Marin Lupaş a luat cuvântul din nou pentru a preciza că, în 2014, a fost de acord cu modernizarea Pieţei Catedralei, „dar am condiţionat cu formarea unei pieţe şi nu am fost de acord cu piaţa volantă”.

Bognar, fără interese ascunse

Pe subiect a intervenit şi viceprimarul Levente Bognar care, în ciuda a ceea ce „se discută în târg”, a ţinut să precizeze următoarele: „Nici persoana mea, nici familia mea nu are niciun interes patrimonial în piaţă sau în jurul pieţei. Pe de altă parte, trebuie să spunem că noi am votat deja un PUZ. Deci, pentru consecvenţa în ceea ce priveşte abordarea dezvoltării urbane şi pentru imaginea urbană, inclusiv partea de oraş turistic şi atrăgător, noi am votat un PUZ. Când am votat, am venit cu un amendament în care am spus că va fi piaţă în continuare, aşa ca în alte oraşe din Europa şi din ţară, unde este piaţă ambulantă. Deci, efectiv, funcţionarea pieţei nu va fi oprită” – a subliniat viceprimarul Levente Bognar.

Cum va arăta în viitor Piaţa Catedralei?

Amenajarea şi punerea în valoare a Pieţei Catedralei și construirea unei parcări subterane presupune o investiţie a municipalităţii în valoare de aproximativ 30 milioane de euro. Intervenţia propusă se bazează pe un concept de regenerare a zonelor existente, propunând un ansamblu de amenajări urbanistice care să atragă şi să susţină o dezvoltare durabilă a zonei. Municipalitatea are în vedere amenajarea peisagistică a zonei, viitoarea piață pietonală va fi prevăzută cu un canal de apă, care imită cursul râului Mureş prin municipiu şi o fântână arteziană în centrul acesteia, care are forma şi reprezentarea cetăţii Aradului. Cu toate că piaţa agroalimentară va fi relocată în zona străzii Rusu Şirianu, se intenţionează păstrarea în spațiul respectiv a unei piețe ambulante care va funcționa o dată pe săptămână, sâmbăta, de dimineață până la ora 15. De asemenea, se vor mări suprafeţele destinate pietonilor până la maxim funcţional şi se va realiza o strânsă legătură pietonală între Piaţa Catedralei, strada pietonală Meţianu, Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare şi Parcul Turnului de Apă.

Parcarea subterană va fi pe un nivel, cu o capacitate totală de 261 de locuri şi cu accese dinspre str. Vasile Goldiş, str. Ioan Rusu Şirianu și Ecaterina Teodoroiu, respectiv str. Academia Teologică şi ieşiri înspre str. Vârful cu Dor, respectiv str. Emanoil Gojdu.