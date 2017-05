Aproape de a furniza surpriza

La scorul de 0-3 (goluri: Szekely-2 şi Stoenac) la pauză, zarurile păreau aruncate. Numai că a urmat o repriză secundă foarte bună a arădenilor, care au înscris prin Covaci şi Ghergar, ultimul având încă o reuşită anulată pentru un ofssaid discutabil. S-a încheiat UTA 2 – Cetate Deva 2-3, într-un joc în care trio-ul Oprescu-Păcurar-Ungur a mizat pe următorii jucători: Mureșan – Zdrențan, Rogojan, Wild, Revesz, Dan, Dobrean (Vasile), Ghergar, Prună, Vlad (Toda), Covaci.

„Meritam un punct după aspectul părții a doua. Cred că a fost cea mai bună repriză din acest campionat. Am dat două goluri și ni s-a anulat incorect unul, după cum afirmă toți cei prezenți la meci și am avut o bară transversală. Păcat de prima repriză, când băieții au intrat timorați și au greșit la marcaj în fața experimentatului Szekely” – a spus antrenorul alb-roşilor, Dan Oprescu. Care a surprins cu siguranţa arătată vizavi de viitorul echipei: „Chiar dacă vom retrograda matematic, vom fi reprimiți în vară pentru că era clar că pornim dezavantajați. Să nu se uite că jucăm cu trei copii Under 19, ca și celelalte cluburi, dar și cu cinci Under 21, deci e clar că e foarte greu să faci puncte”.