Arad Fashion Days, gata de start

ARAD. Oraşul nostru va fi, în acest week-end, centrul modei din România. Arădenii sunt aşteptaţi sâmbătă, 23 noiembrie, şi duminică, 24 noiembrie, la Palatul Cultural pentru a lua parte la un adevărat regal de modă: Arad Fashion Days. Potrivit organizatorilor, „este primul eveniment de o asemenea anvergură în Arad şi primul care, după 20 de ani, va aduce din nou pe scena modei arădene designeri renumiţi atât din România, cât şi din afara graniţelor ţării.” Nu mai puţin de 27 de show-uri de modă aparţinând unor designeri consacraţi sau aflaţi la început de drum, vor putea fi urmărite în fiecare din cele două zile ale evenimentului, de la ora 19.

Vineri seara, Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad a găzduit o conferinţă de presă în care a fost prezentat evenimentul. Pe lângă organizatori şi gazde, la conferinţă au fost prezenţi şi cei doi invitaţi speciali ai Arad Fashion Days: designerul Cătălin Botezatu şi juratul emisiunii „Bravo, ai stil!”, Maurice Munteanu (fashion editor „Elle”).

Aflat în premieră la Arad, Maurice Munteanu a punctat: „Îmi pare bine că vă regăsesc într-un context în care moda românească este celebrată, într-un context în care această industrie trece printr-o perioadă mai mult sau mai puţin favorabilă. Îmi pare foarte bine că am ocazia să cunosc şi nume noi, vreau să-i întâlnesc pe aceşti oameni, să văd ce fac. Acest moment care se derulează acum la Arad, pentru mine reprezintă un fel de premiu înainte de sărbători.”

Dacă Maurice Munteanu a mărturisit că se află în premieră la Arad, Cătălin Botezatu a ţinut să precizeze că nu e pentru prima dată în oraşul nostru, amintind că „pe vremuri, aici se organizau foarte multe prezentări de modă. Nu ştiu de ce nu s-a mai întâmplat asta, dar mă bucur că a reînceput prin acest festival. Uitându-mă pe lista designerilor, am fost foarte bucuros să văd acolo nume celebre, dar şi tineri designeri. Iar asta e foarte important într-un festival de modă: să promovăm tinerii designeri.” Legat de prezenţa sa în festival, Cătălin Botezatu a dezvăluit că va prezenta în fiecare seară câte un show de modă: „Spun show pentru că nu va fi o simplă prezentare de catwalk, eu realizez show-uri de modă. Am venit cu o prezentare tip haute couture -rochii de seară – şi una pentru bărbaţi pentru că trebuie să vadă şi bărbaţii cu ce să se îmbrace şi femeile să vadă bărbaţi. (…) Cred că trebuie să veniţi la show-uri în ambele seri, să vedeţi ce se va întâmpla acolo pentru că nu numai eu am ceva de spus, ci şi ceilalţi invitaţi” – a conchis Cătălin Botezatu.

Arad Fashion Days este organizat de Asociaţia Yout Team în colaborare cu Primăria Arad (prin Centrul Municipal de Cultură) şi Consiliul Judeţean Arad (prin Centrul Cultural Judeţean). Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Federaţiei Române de Design şi Accesorii Vestimentare al cărei preşedinte, Clara Rotescu, va fi prezentă în prima zi de fashion show.