Arad Open și-a desemnat campionii la blitz și în turneele copiilor

La capătul celor 9 runde trei jucători s-au detașat, marii maeștri Marius Manolache și Szabo Gergely și maestrul internațional din Republica Moldova, Ruslan Soltanici, toți cu câte 7,5 puncte. În urma aplicării coeficienților de departajare, învingător a fost declarat marele maestru Manolache. Dintre jucătorii noștri, cel mai bine clasat a fost marele maestru Balla Tamas care cu 7 puncte s-a situat pe locul 6. De remarcat și poziția excelentă a talentatului junior arădean Filip Magold care la doar 8 ani a făcut 5,5 puncte si a obținut un câtig de aproape 100 de puncte la Elo.

Cu două runde înainte de terminarea turneului principal, lupta pentru victoria finală se anunță încinsă. Trei jucători conduc cu câte 6 puncte fiecare, Istățescu, Zubov și Jianu (toți foști câștigători la Arad în anii trecuți). Primii doi favoriți ai turneului, Istrățescu și Zubov, vor juca împreună la prima masă într-o partidă ce ar putea decide în mare măsură soarta titlului, în timp ce Jianu va juca cu negrele cu marele maestru sârb Branko Damljanovic. În spatele celor 3 stau la pândă un grup de 8 jucători cu 5,5 puncte, printre care și David Alexandru de la Sah Club Vados, cel care l-a învins în runda a 7-a cu negrele pe marele maestru islandez Hannes Stefansson.

Turneele copiilor

Cele două turnee de copii sub 8 si sub 10 ani și-au desemnat și ele învingătorii. La copii sub 8 ani a câștigat Victor Cândea (Vados, 9 puncte din 9 posibile), urmat de Bogdan Duca (Vados) și Andrei Străjan (Potaisa Turda). La fete invingătoare a fost Laura Cotoară (Mediator Giarmata Vii), pe podium situându-se și Isabelle Todoran (Vados) și Mara Ferențiu (Viitorul Cluj Napoca).

Turneul copiilor de 10 ani a avut un nivel valoric ridicat, campion fiind Iosif Ciocani (CS Universitar de Sah Bucuresti), urmat indeaproape de Viktor Sekeres (Clubul de Sah Deva) și Dragoș Pataki (Potaissa Turda). La fete s-a impus Anisia Mascaș (Mediator Giarmata Vii), urmată de Milea Clara (Vados) și Ana Chîlnicean (Vados).

Ultima rundă, duminică

Altfel în turneul principal a fost rândului campionului en-titre, GM Istrățescu (elo 2604) să lase o jumătate de punct la maestrul internațional moldovean Serghei Vedmediuc. Lupta e strânsă în continuare, fiind greu de prezis cine va triumfa la finalul celor 9 runde.

Cei mai bine clasați jucători arădeni sunt Ladislau Kelly și Sandu Ungureanu, ambii de la Vados, și Ervin Mozes de la universitatea Arad.

Turneul de amatori a început si el, după primele 3 runde în plutonul fruntaș ce conduce cu maxim de puncte găsindu-se și doi arădeni, Răzvan Unguroiu și Cătălin Petho.

Festivalul de la Hotelul Continental se încheie duminică, când are loc ultima rundă și festivitatea de premiere.