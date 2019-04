Arad peste Timişoara la Under 14

Pentru al doilea an consecutiv, FRF în parteneriat cu AJF-urile din ţară, a angrenat selecționatele județene de fotbal Under 14 într-o competiție ce are ca scop formarea lotului național Under 15. Aradul face parte din regiunea 5, alături de Timiș, Hunedoara și Caraș Severin.

În penultima etapă, băieţii pregătiţi de Flavius Moisă şi Adrian Sas, supervizaţi de referentul zonal Cristi Sculici, au învins, scor 2-1 (goluri: Pavel şi Melniciuc), Selecţionata Timiş. În ultima etapă, arădenii întâlnesc Deva, în deplasare, apoi se va forma lotul Regiunii care participă la etapa următoare. Pentru Selecţionata Arad au evoluat:Tulcan, Popescu – Rucăreanu, Iurasciuc, Balazs, Buza, Bokse, Cohuț, Pop, Bulboacă, Nagy, Ristin, Botea, Lupan, Pavel, Pașcalău şi Melniciuc.