Arad Plaza este clădirea rezidenţială cu cea mai mare suprafaţă de grădini suspendate din România

Recunoscut ca un proiect de referinţă al Wallberg Properties, Arad Plaza se arată a fi un proiect reprezentativ pentru Arad. Acest concept elegant, situat ultracentral, aduce arădenilor o componentă unică: grădini suspendate, spaţii verzi aflate la diferite etaje, care aduc natura în centrul oraşului. Este o inovaţie făcută cu gândul la oameni, o particularitate care aduce un plus de valoare incontestabil.

„Un acoperiş verde sau o grădină suspendată aduce proprietarilor o mulţime de beneficii: protejează biodiversitatea, îmbunătăţeşte calitatea aerului absorbind praful şi poluanţii, captează apele pluviale, contribuie semnificativ la antifonare diminuând zgomotul urban, reduce efectul de seră în condiţii de temperaturi ridicate, îmbunătăţeşte eficienţa energetică a clădirii şi desigur oferă noi posibilităţi de petrecere a timpului liber într-o oază de verdeaţă. Toate acestea cresc, fără îndoială, valoarea unor astfel de proprietăţi.” declară Marina Negura, Director Executiv al SIMACEK Gardening, compania care execută spaţiile verzi din Arad Plaza.

Cei care vor avea un apartament cu spaţiu verde propriu în mijlocul oraşului se vor bucura astfel de un nou standard de locuit, de linişte şi relaxare, de o mică grădină în care poţi sta la soare, te poţi juca cu copiii sau poţi lua masa alături de prieteni. Este o inovaţie menită să readucă omul aproape de natură, sau mai degrabă să aducă natura mai aproape de om, în inima oraşului. Suprafeţele grădinilor private sunt între 21 şi 76 de metri pătraţi şi pot fi amenajate cu gazon şi arbuşti ornamentali. Dar, sub stratul de vegetaţie care se vede la suprafaţă, este multă muncă de proiectare, evaluare, cercetare, o mare atenţie în execuţie, doar cu materiale de cea mai buna calitate şi toate acestea presupun o investiţie pe măsură.

Compania austriacă SIMACEK Gardening are proiecte în mai multe oraşe din România, preponderent pe zona industrială şi comercială, unde a realizat acoperişuri verzi de peste 3500 de metri pătraţi. De asemenea, compania a fost implicată, alături de specialişti norvegieni, ţara în care acoperişurile verzi sunt deja tradiţie, într-un amplu proiect de cercetare. Sistemul complex de termoizolare şi etanşeizare a teraselor şi acoperişului, aflat sub grădinile Arad Plaza, este garantat 20 de ani de producătorul Copernit Italia şi pus în operă de A&B Trade Co, o companie cu peste 25 de ani de experienţă în domeniu şi cu peste 1 milion de metri pătraţi de membrane bituminoase instalate. Iar toate aceste straturi succesive sunt susţinute de o structură de rezistenţă specială, foarte solid proiectată şi executată, capabilă să reziste la o asemenea încărcătură neîntâlnită la o clădire obişnuită.

„Desigur, este o investiţie de mare anvergură, dar am plecat la drum alături de parteneri excepţionali, pregătiţi să ne asumăm aceste costuri suplimentare, pentru că acest proiect ne reprezintă. Este o valoare pe care o creăm pentru cei care vor deţine un apartament în Arad Plaza, pentru comunitate, pentru oraş şi în ultimă instanţă pentru noi, deoarece va fi o piesă esenţială din portofoliul nostru, o clădire deosebită ca şi concept şi execuţie, cu care deja ne mândrim.” declară Dorin Cura, CMO Wallberg Properties.

Arad Plaza va avea o suprafaţă verde de 1400 de metri pătraţi de grădini suspendate şi oferă, alături de o calitate a locuirii fără precedent, o extraordinară oportunitate de investiţie. În orice parte a lumii civilizate, valoarea locuinţelor din zonele ultracentrale creşte pentru că cererea creşte, iar disponibilitatea nu are cum să ţină pasul. Ultracentral înseamnă limitat, înseamnă confort, înseamnă prestanţă, înseamnă statut, atribute care au întotdeauna valoare.