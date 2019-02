Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, împărţit în două loturi

ARAD. După „circul” iscat în jurul drumului Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, după acuze politice, după luni întregi de blocaje, licitaţia pentru cea mai proastă şosea a judeţului a fost lansată. Săptămâna trecută, într-un final, anunţul de licitaţie a fost urcat pe pagina de internet specializată pentru aceste licitaţii, iar reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad au anunţat că ofertele pot fi depuse până în data de 28 martie. Dar, să vedem ce presupune, efectiv, anunţul de licitaţie.

Din start, ceea ce sare în ochi este faptul că mega-lucrarea, estimată la peste 124 de milioane de lei, este împărţită în două loturi. Primul lot se referă la modernizarea sectorului de drum Arad-Şiria-Pâncota, iar al doilea lot este segmentul Buteni-Pâncota. Luându-le pe rând, modernizarea primului lot este estimată la peste 62 de milioane de lei, având o lungime de aproape 30 de kilometri. „Drumul Județean DJ 709 Arad-Pâncota, propus spre modernizare, are o lungime de 29,9 kilometri, are două benzi de circulaţie cu lăţimea totală a părţii carosabile de 6,00 metri, încadrată cu benzi de încadrare de 0,25 metri lăţime, având lăţimea platformei, în general, de 8,00 metri. Structura rutieră pe drumul judeţean este de tip suplu, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în grosime de 10,00 centimetri”, se arată în documentaţia publicată de CJA.

În ceea ce priveşte celălalt sector de drum, respectiv Buteni-Pâncota, modernizarea lui este evaluată la 42,5 milioane de lei. „Drumul județean DJ792C Buteni-Pâncota, propus spre reabilitare, are lungimea de 32 kilometri, are două benzi de circulaţie cu lăţimea părţii carosabile de 6,00 metri, încadrată cu două benzi de încadrare de 0,25 metri lăţime, având aceeași structură rutieră ca și partea carosabilă a drumului, două acostamente de până la 1 metru lățime în care sunt incluse și benzile de incadrare”, spun cei de la CJA. Trebuie precizat faptul că la preţurile estimate mai sus se adaugă TVA.

Trei ani

Împărţirea lucrării în două loturi este binevenită, fiecare dintre acestea putând fi câştigat de altă firmă de construcţii. Asta ar însemna, în teorie, că lucrarea întreagă ar putea fi finalizată mai repede. Dacă, însă, o singură firmă va prinde ambele loturi, mobilizarea ar trebui să fie uriaşă pentru ca lucrarea să fie finalizată. Termenul în care drumul trebuie terminat este de trei ani de zile de la semnarea contractului.

Calcul pentru câştigător

În ceea ce priveşte modalitatea în care vor fi stabiliţi câştigătorul sau câştigătorii licitaţiei, Consiliul Judeţean a propus o formulă de calcul. 85 la sută din punctajul final va fi reprezentat de preţul cel mai mic, iar 15 la sută din punctaj va fi reprezentat de garanţia care va fi oferită pentru lucrare. Firma care va oferi preţul cel mai mic va primi 85 de puncte, iar firma care va oferi cea mai lungă perioadă de garanţie va primi 15 puncte. Teoretic, societăţile care vor participa la licitaţie ar putea cumula un total de 100 de puncte, dacă vin cu preţul cel mai bun şi cu garanţia cea mai lungă.