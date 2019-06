Arad X3: pe bicicletă în județ

„Nu vă puteți imagina ce trasee am găsit și ce combinații de probe am făcut”, își încep organizatorii pledoaria. Mai exact, aceștia propun, pentru ziua de 15 iunie, un contratimp individual pe dealul de la Șiria, lung de 5 kilometri, cu o mantă medie de 7,2% și maximă de 19%. Asta se va întâmpla sâmbătă dimineața, de la ora 11 până la 13:30, startul urmând să fie în localitatea arădeană Șiria, în capătul Căii Aradului înspre deal. Traseul pentru contratimp va continua pe strada Ioan Rusu Șirianu și pe deal, finish-ul fiind la Cetatea Șiria. „Primii 100 clasați la acest contratimp se vor califica în Circuitul de Noapte din centrul municipiului Arad. O cursă rapidă și spectaculoasă. Durata acestui Criteriu va fi de 1h după care se va auzi clopotul ce va anunța ultimele 3 tururi ce circuit. Un tur are 1,77km”, spun organizatorii.

Nocturnă în oraș

Cursa Criteriu va debuta la ora 19:45 cu alinierea sportivilor la start și va dura până la ora 21:10. La 21:30 va avea loc și festivitatea de premiere pentru ambele curse. „Duminică dimineața, nici nu s-ar fi putut altfel, avem și proba de fond în lungime de aproximativ 95km, pe traseu putem spune în mare parte plat, însă presărat cu mici pante agresive”, adaugă cei de la Road Grand Tour. Astfel, duminică de la ora 10:40 va avea loc, la Primărie, adunarea sportivilor și ședința tehnică, la zece minute distanță având loc startul festiv. La 11 va fi startul real, „Rond Cetate”, timpul limită de parcurgere a traseului fiind până la ora 14:15. La 15 va fi festivitatea de premiere, iar la 16 încheierea competiției sportive.

Până la Ususău

Cursa Fond va avea o distanță de 102,1 kilometri, diferență de nivel de 460 de metri și va avea loc pe traseul Arad-Ususău-Arad. Conform regulamentului, cursa Fond va fi făcută în caravană, condusă de mașina de poliție, mașina oficială 1, urmată de plutonul de bicicliști în spatele căruia se vor afla mașina oficială 2, ambulanța, mașina de asistență participanți 1 și mașina de asistență participanți 2.

Regulamentul oficial

Cursele Contratimp și Fond sunt etape în Circuitul RGT 2019. Competițiile Road Grand Tour sunt organizate de Asociația Județeană de Ciclism Prahova, la Arad evenimentul fiind susținut de Consiliul Județean Arad și Primăria Municipiului Arad. Regulamentul oficial complet este disponibil pe site-ul web roadgrandtour.ro