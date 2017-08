Arădean mort în Tabăra de refugiați din Heidelberg (Germania)

Din informațiile pe care am reușit să le culegem până acum, am aflat că arădeanul H. Ilie, de 43 de ani, era angajat ca și agent de securitate la o firmă cu sediul în Oradea. Această firmă, conform surselor noastre, are aproximativ 130 de angajați pe teritoriul Germaniei, atât din județul Arad, cât și Bihor, dar a avut chiar și 200, în anumite perioade. Firma în cauză a fost contractată să asigure paza în Tabăra pentru Refugiați din orașul Heidelberg, în cartierul Patrick-Henry-Village, strada Grasweg, situat la aproximativ 120 de kilometri nord de Stuttgart. Tot sursele noastre ne confirmă faptul că această tabără, situată în vestul orașului Heidelberg, o tabără foarte mare, a adăpostit și până la 15.000 de refugiați veniți din țări precum Siria, Pakistan, India, Iran, Irak, pe scurt de prin toate țările afectate de război, din zonele de conflict din Orientul Mijlociu.

Cum a fost ultima zi a românului?

Arădeanul a lăsat în urma lui o soție îndurerată și doi copii. Dar ce s-a întâmplat? Se pare că bărbatul lucra în schimbul 1, respectiv de la 6:00 la 17:00, dar, conform surselor noastre, angajații se trezesc la ora 4:00 și se întorc înapoi de la muncă undeva pe la ora 19:00, deoarece din locul în care dorm și până la tabără sunt peste 40 de kilometri de parcurs. Tot potrivit informaţiilor noastre, paznicii lucrează zilnic, fără nicio pauză în week-end, fără zile libere, timp de trei luni, după care au o lună pauză, în care vin în țară. Arădeanul stătea în cameră cu fratele lui și încă două persoane. Au revenit la ora 19:00 de la lucru, au mâncat cu toții, au mai povestit și undeva pe la 24:00 s-au pus la somn. La un moment dat, fratele victimei l-a îmbrăncit puțin pe fratele său și atunci și-a dat seama că acesta nu mai mişcă. A dat alarma imediat. Arădeanul a făcut, se pare, stop cardio-respirator în somn. Deși a fost anunțat serviciul unic de urgență, iar medicii sosiți la locul incidentului au încercat mai bine de 40 de minute manevrele de resuscitare, medicii au constat decesul românului.

Motivul infarctului, stresul și oboseala

Tot conform surselor noastre, care își doresc ca identitatea să nu le fie divulgată din motive lesne de înțeles, se pare că arădeanul ar fi făcut infarct din cauză că lucra câte 12 ore pe zi, zi de zi, dar și din cauza stresului. Agenții trebuie să patruleze, se spune, încontinuu și sunt verificați periodic prin stație și urmăriți pe camerele de luat vederi tot timpul. Aceleași surse ne spun că fac până la 50 de kilometri pe zi, pe jos, dar și că lucrează aproximativ 370 de ore pe lună.

Am luat legătura cu patronul din Germania

Am încercat să luăm legătura cu un reprezentant al societății care îl avea angajat pe arădean și care are sediul în județul Bihor, dar la numărul din România nu ne-a răspuns nimeni duminică atunci când am primit informaţiile. Am mers mai departe şi am luat legătura cu patronul firmei, un cetățean german, pe care l-am contactat și căruia i-am cerut, în scris, un punct de vedere. Vom reveni cu mai multe detalii după ce vom primi noi informații.