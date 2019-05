Arădean reținut de polițiștii din Alba pentru delapidare și fals informatic

SEBEȘ. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, în calitate de contabil la un punct de lucru din Arad, al unei societăți comerciale din Sebeș, ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii date false privind încasările realizate, din vânzări, la mai multe tonete din judeţul Arad, iar sumele şi le-ar fi însuşit, pe nedrept şi le-ar fi folosit în interes personal. Prejudiciul creat firmei este de 459.332 de lei, bărbatul comițând infracțiunile de delapidare și fals informatic în perioada 2011-2014. Arădeanul a fost reținut de polițiștii din Alba, fiind prezentat în faţa magistraţilor s-a dispus cercetarea acestuia sub control judiciar.

„La data de 20 mai 2019, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeş, au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de un bărbat de 31 de ani, din municipiul Arad, care este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals informatic. În sarcina acestuia s-a reţinut faptul că, în perioada 2011 – 2014, în timp ce era angajat, în calitate de contabil, la punctul de lucru, din Arad, al unei societăţi comerciale din municipiul Sebeş, ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii date false privind încasările realizate, din vânzări, la mai multe tonete din judeţul Arad, iar sumele şi le-ar fi însuşit, pe nedrept şi le-ar fi folosit în interes personal”, se arată într-o informare a IPJ Alba.